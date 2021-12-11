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11 декабря 2021 17:10

Конфликт на работе - 5 стратегий выживания - ФОТО

Как не оказаться втянутым в скандал? Как разборонить враждующие стороны и не потерять репутацию? Читай в нашей статье!

Оставайся в стороне

Даже если зачинщиком бунта против босса является твоя близкая подруга, не думай ее поддерживать. Это может обернуться серьезным конфликтом с начальством и даже увольнением. Сразу дай понять коллеге, что ты не заинтересована в разговорах о недостатках вышестоящего лица и его неумении организовывать рабочий процесс. Если "нарушителем спокойствия" является сотрудник, с которым ты не поддерживаешь приятельских отношений, старайся свести общение с ним к минимуму. 

Относись с уважением

Неважно, какие чувства у тебя вызывает тот или иной человек. Подойди к этому вопросу зрело и старайся не показать свои настоящие эмоции. Возможно первое время ты будешь чувствовать легкое раздвоение, но со временем привыкнешь быть со всеми вежливой и уважительной. Это же не значит, что ты должна относиться к коллегам, как к друзьям. Вы просто делаете общее дело и все. Благодаря этому совету ты не позволишь конфликту зародиться. 

Думай о репутации

Пусть секундная слабость не позволит тебе опуститься до едких замечаний коллеге и обсуждений очередной "блестящей идеи" босса. Запомни: твоя карьера в приоритете. Другая ситуация: ты можешь легко оказаться по ту сторону и из нападающего превратиться в жертву. Коллеги высмеивают твою манеру одеваться или им не понятно твое чувство юмора? Будь спокойна. Для того, чтобы оставаться неуязвимой под прицелом шуточек сотрудников, расставь для себя правильные приоритеты и оставайся невозмутимой несмотря ни на что. 

Документируй все

Это не криминальные разборки и не сериал о преступниках и шантажистах, но у тебя должны быть доказательства своей невиновности, если конфликт достигнет вселенских масштабов. Ты не должна шпионить за коллегами и фотографировать исподтишка, но сохранять компрометирующие переписки никто не возбранял. В случае недоразумений ты сможешь предъявить убедительные доводы в свою защиту. 

Помни о вознаграждении

В конце концов, думай о том, зачем ты здесь: ради того, чтобы иметь заработок, материально и морально развиваться, получать жизненные уроки и т.д. Это поможет тебе крепко удерживать свои позиции и не поддаваться на провокации. Покажи, что ты деловой человек и тебя мало волнуют междусобицы внутри коллектива. 

ivona.bigmir.net


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