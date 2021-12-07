Где искать мотивацию?

Если в этом году вы снова не успели похудеть к лету, не перешли на правильное питание и не нашли работу своей мечты, то есть большая вероятность, что вам просто не хватает мотивации. Да, добиваться поставленной цели - задача не из легких, но если найти стимул и начать четко следовать за своей мечтой, то окажется, что изменить свою жизнь к лучшему не так-то сложно.

В первую очередь, вам нужно четко представлять, чего вы хотите добиться. Продумайте до мелочей, как будет выглядеть ваше тело, когда вы сбросите лишние килограммы или обретете заветные кубики на животе. Насколько уверенней вы будете себя чувствовать, какую одежду носить, не говоря уже о том, какой фурор будете производить на пляже в откровенном бикини, которое наконец-то без стеснения сможете себе позволить. Визуализируя результат от тренировок, вам станет гораздо проще мотивировать себя на походы в спортзал или отказ от мучного.

Вырабатывайте новые привычки

Наше сознание любит работать по известным схемам. Все из-за того, что в момент, когда человек делает что-то по привычке, его мозг отдыхает, поскольку ему не нужно обрабатывать новую информацию, поступающую извне, он и так хорошо знает, к какому результату приведет процесс. Поэтому, чтобы у вас больше не возникало желания съесть на ночь несколько "дежурных" пончиков, попробуйте заменить этот процесс более полезной процедурой вроде пробежки или 10-минутной медитации. Также вы можете придумать собственные ритуалы, которые будут настраивать вас на работу.

Составьте подробный план