Где искать мотивацию?

Если в этом году вы снова не успели похудеть к лету, не перешли на правильное питание и не нашли работу своей мечты, то есть большая вероятность, что вам просто не хватает мотивации. Да, добиваться поставленной цели - задача не из легких, но если найти стимул и начать четко следовать за своей мечтой, то окажется, что изменить свою жизнь к лучшему не так-то сложно.
Визуализируйте свою мечту
В первую очередь, вам нужно четко представлять, чего вы хотите добиться. Продумайте до мелочей, как будет выглядеть ваше тело, когда вы сбросите лишние килограммы или обретете заветные кубики на животе. Насколько уверенней вы будете себя чувствовать, какую одежду носить, не говоря уже о том, какой фурор будете производить на пляже в откровенном бикини, которое наконец-то без стеснения сможете себе позволить. Визуализируя результат от тренировок, вам станет гораздо проще мотивировать себя на походы в спортзал или отказ от мучного.
Вырабатывайте новые привычки
Наше сознание любит работать по известным схемам. Все из-за того, что в момент, когда человек делает что-то по привычке, его мозг отдыхает, поскольку ему не нужно обрабатывать новую информацию, поступающую извне, он и так хорошо знает, к какому результату приведет процесс. Поэтому, чтобы у вас больше не возникало желания съесть на ночь несколько "дежурных" пончиков, попробуйте заменить этот процесс более полезной процедурой вроде пробежки или 10-минутной медитации. Также вы можете придумать собственные ритуалы, которые будут настраивать вас на работу.
Составьте подробный план
Порой наличие цели и желания ее достичь недостаточно. Как утверждают психологи, многие бросают задуманное на полпути, потому что в определенный момент понимают, что их мечта недостижима. Поэтому разбейте свой "путь" на несколько отрезков, составьте подробный план с перечнем задач и решайте их постепенно, медленно продвигаясь к своей мечте.
Выберете ролевую модель
Недостаток мотивации порой объясняется тем, что у человека просто нет нужного примера перед глазами. Поэтому подумайте над тем, кто может стать вашим "маяком". Это может быть известная модель или одноклассница, которая смогла преодолеть себя и сделать из своей жизни сказку. Поверьте, в мире очень мало людей, которым все достается на блюдечке с голубой каемочкой. Обычно за красивыми фотографиями в Instagram кроются тяжелейшие ежедневные тренировки и круглосуточная работа над собой.
elle.ru