Где найти вдохновение? - 11 советов

Первая мысль, которая посещает нас, когда мы находимся в коллапсе: "Я же больше ничего не умею", - а это неправда. Начните с выполнения простых задач, которые не потребуют особенного подхода: приготовьте ужин, покачайте пресс, разложите вещи в шкафу по фэн-шую, начните вести блокнот с цитатами из любимых произведений. Это поможет отвлечься и понять, что все проще, чем кажется.

Это кажется недопустимым, но расслабьтесь. Не нужно стремиться к величию и неповторимости в том, что вы делаете. Часто именно мысли о собственной уникальности и нетерпимость могут тормозить процесс работы. Если вы каждый день будете выполнять намеченный план, спокойно следуя пунктам, то начнете успевать все и даже больше, постепенно двигаясь к самосовершенствованию.

Один из создателей американской компании National Forest считает, что идеи скрываются за лишним весом. "Я иду бегать, или кататься на велосипеде, или гулять с собакой - в общем, делать что угодно, только не работать над проектом. По моей теории, хорошие идеи прячутся в лишнем весе; если его сжечь - они освободятся!". Спорт дает заряд адреналина и энергии, к тому же, избавляет от плохих мыслей, так что если бы все люди на Земле обожали спорт - в этом материале остался бы лишь один пункт.

Новое хобби

Любимая поговорка наших бабушек - "Клин клином вышибают" - вам пригодится. Чтобы продолжить работу над одним любимым делом, найдите другое. Возможно, именно посредством нового увлечения вы сможете понять, в какую сторону нужно двигаться. Так что отправляйтесь на курсы ювелирного мастерства, китайского языка или фешн-иллюстрации.

Отправляйтесь в путешествие