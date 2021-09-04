Глупые ошибки с деньгами, которые мешают разбогатеть

"Сколько денег вы тратите на жизнь? Можете назвать точную сумму?" Если подобный вопрос ставит вас в тупик или просто никогда не приходил в голову - вы "финансовый разгильдяй", который ежедневно рискует содержимым своего кошелька и, что называется, безбедным существованием. В этом уверен канадский предприниматель Кевин О'Лири, миллионер, "акула" банковского сектора и звезда северо-американского ТВ. По легенде еще ребенком он откладывал "по чуть-чуть" от каждого доллара, который получал. Это помогло Кевину сформировать особое отношение к деньгам и определить три самые распространенные обывательские ошибки.

Ошибка #1. Незнание ежемесячных расходов

Начнем с вопроса, который мы задали в самом начале. Назовите сумму, которая включает все ваши расходы за последние 30 дней. "Я был искренне удивлен, но большинство людей совершенно не знает, во сколько им обходится собственная жизнь. И это совершенно не зависит от того, состоит ли человек в браке, воспитывает детей или "сидит на шее" у родителей", - разводит руками О'Лири. И уточняет: "Такой человек находится в постоянной опасности!" Путь к достатку начинается с подробного расчета трат. Записывайте все! Доход, привычки, непредвиденные расходы... В идеале, прожить в режиме чуткого контроля 90 дней и, оценив размах бедствия, грамотно спланировать бюджет. Миллионер настаивает: делайте это именно на бумаге и от руки, а не с помощью специального приложения или записей на компьютере. Так вы станете более осознанно и внимательно относиться к собственным средствам.

Ошибка #2. Тратить больше, чем зарабатываешь

Как это возможно? Если "больше" - нет физически! "Не зная точно, сколько вы зарабатываете, а сколько при этом тратите, вы держите свои деньги в замороженном состоянии, - объясняет коуч. - И если все хорошенько подсчитаете, заметите, что расходуете больше, чем можете себе позволить". Решение одно: затянуть пояс и проявить финансовую дисциплину. Другими словами, тратить меньше и экономить больше. Скорректируйте свой образ жизни, поскольку перерасход обычно проявляется как задолженность по кредитным карточкам (и кредитам вообще).

Ошибка #3. Тратить деньги потому, что "хочется", а не потому, что буду использовать

"Напрасно женщин считают главными транжирами. В отношении расходов под грифом "хочу", и женщины, и мужчины одинаково расточительны, - говорит Кевин О'Лири. - Особенно это касается одежды. Чаще всего люди покупают вещи просто потому, что они им нравятся, а потом 80% времени носят +/- одно и тоже. Посчитайте, сколько таких "желанных приобретений" висит в вашем шкафу?" Решение - выбирать одежду высокого качества, придерживаясь определенного стиля, чтобы вещи можно было легко комбинировать между собой, а не докупать каждый раз нужные брюки, туфли и блузку.

Ошибка #4. Трата денег - это счастье