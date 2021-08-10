Спортсменки, выбравшие подиум и съемочную площадку

Век большого спорта недолог, ведь чаще всего он требует безупречного здоровья. Неудивительно, что после завершения спортивной карьеры, а иногда и не дожидаясь главных соревнований в жизни, многие спортсменки выбирают другой путь. "Рамблер" вспомнил некоторых из них.

Соня Хени

Норвежская фигуристка, первая и единственная трёхкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, в 1936 году покинула любительский спорт. Она стала участницей ледовых шоу, а потом заключила контракт с Fox Studios. Уже первый ее фильм, "Одна на миллион", сделал знаменитую блондинку кинозвездой. Затем последовали киноленты "Тонкий лед", "Моя счастливая звезда", "Все случается ночью" и вершина карьеры - "Серенада солнечной долины".

Синтия Ротрок

Чемпионка американских турниров по каратэ в категории ката с оружием со второй половины восьмидесятых снимается в боевиках, требующих физической подготовки. Синтия является обладательницей семи черных поясов в нескольких видах единоборств - каратэ, тхэквондо, ушу, кунг-фу, тэнг сю до.

Катринель Марлон

Румынская спортсменка в 16 лет стала чемпионкой страны в беге на 400 метров с препятствиями, но решила связать жизнь с модельным бизнесом. Однако на этом девушка не остановилась и попробовала свои силы в кинематографе. В 2016 году вышла драма "Козни. Последний сюжет Пазолини" с ее участием, в 2019 - криминальная комедия "Свистуны".

Кристина Асмус

До того, как сыграть в "Интернах" Кристина профессионально занималась спортивной гимнастикой и стала кандидатом в мастера спорта. Но после просмотра сериала "Дикий ангел" девушка решила стать актрисой. Впрочем, к спортивной гимнастике она вернулась, сыграв Светлану Хоркину в фильме "Чемпионы: : Быстрее. Выше. Сильнее".