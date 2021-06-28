Как найти свое предназначение и разбогатеть - FOTO

Первая Основа богатства, краеугольный камень, с которого мы начинаем строительство - это найти предназначение.

Миссия и предназначение

Только давайте вначале разберемся в терминах. Чтобы что-то найти, надо понять, что мы ищем. Многие говорят о деле, для которого ты рожден. Я не верю, что есть такое дело. Есть большой диапазон дел, для которых каждый из нас рожден. Многие имеют в виду Миссию. Я считаю, что у каждого человека может быть Миссия, которую он сам себе должен выбрать.

Миссия - это помогать другим. Делать что-то для других людей. Миссия может подходить к любому предназначению. Так что же это за предназначение, которое надо найти, чтобы оно стало первой Основой богатства? Это дело, которым ты любишь заниматься и которое приносит тебе деньги.

"Простота - высшая ступень искусства".

Брюс Ли

Мой способ жизни - все максимально упрощать. Поэтому из всех критериев предназначения я решил оставить два. То дело, которым ты любишь заниматься и которое приносит тебе деньги. И его не надо долго и мучительно искать. В конце этой статьи ты найдешь его с вероятностью более 90%. Для 10% не нашедших я объясню, почему они не могут найти и дам хороший совет.

"Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того".

Альберт Эйнштейн

Например, я сейчас пишу эту статью. Я люблю это делать. И это приносит мне и моей семье деньги. Я люблю помогать людям. Сейчас это приносит мне деньги, а начинал с полного "0" или точнее "минуса".

Когда я начинал, я любил это делать (но я люблю еще множество вещей) и я не зарабатывал этим деньги. Но я знал, что я буду зарабатывать. У меня была стратегия развития в любимом деле. И я знал, что им можно зарабатывать миллионы долларов. Если делать его очень качественно. Так качественно, как это делают лучшие мастера.

Когда ты хочешь что-то заработать, надо инвестировать

Для того, чтобы вырастить урожай, надо купить семена. Для того, чтобы построить дом - надо купить землю и стройматериалы. Потом строить и потом продавать. В любом зарабатывании денег есть период инвестирования. Чтобы стать мастером в любом деле, надо инвестировать 10 000 часов.

Мне было 30 лет, когда я решил стать тренером. Это не было "озарение с небес", это не была случайность. Я понял, что есть прекрасная профессия, которая сочетает 2-3 занятия, которые я люблю всю свою жизнь.

После этого я изучил тех, кто занимаясь этой профессией, зарабатывает сотни миллионов долларов. Я критично посмотрел на себя и на них и понял, что у меня есть хорошие шансы. Но впереди 10 000 часов напряженного труда.

"Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз".

Брюс Ли

Сейчас прошли 7 лет напряженнейшей работы. Я написал 9 книг. Я научился более, чем 20 новым навыкам. Я пробежал марафон, чтобы стать более терпеливым и выносливым тренером. И в это время для меня очень полезным оказался навык создания концентрации на любом деле. Если ты занимаешься любимым делом и оно приносит тебе деньги - то это и есть твое предназначение.

Как найти ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Мой способ отличается от большинства существующих на рынке. Он подходит для 90% людей. Но конечно не всем. Попробуй.

У меня есть замечательные выпускники - Коучи Нового Кода, которые сделали поиск предназначения своей экспертной нишей. Они изучили все, что есть в мире об этом поиске и имеют все необходимые "инструменты". Хотя поможет это тоже не всем. Есть люди, которые не хотят "найти предназначение" им нравится просто "искать предназначение". Это может стать делом жизни. Искать.... Правда я не знаю, как на этом "любимом деле" можно зарабатывать. Но искать - очень интересно.

Я не советую смотреть далеко в прошлое и вспоминать, о чем ты мечтал в детстве. Это может оказаться ошибкой. Ведь мечта стать космонавтом базировалась на представлении о космосе из "третьих рук". Я мечтал стать археологом, но я в жизни не был в археологической экспедиции. И я уверен, что в реальности убежал бы с нее в первый же день. Хотя мечтаю до сих пор. Еще в юности я мечтал стать юристом. Но не думаю, что в реальности мне бы это понравилось.

В общем я советую посмотреть не на мечты. Посмотри на РЕАЛЬНОСТЬ. Что ты стабильно любишь делать на протяжении последних 2-3 лет? Не менее 2-3 лет. А лучше 5-7 лет для надежности. Это надежный критерий. Раз ты это любишь уже столько лет, то есть большая вероятность, что ты будешь продолжать это любить и дальше. А это значит, что ты нашел свое предназначение! Осталось узнать о том, как же им начать зарабатывать на жизнь.

"Мой выбор - боевые искусства, моя профессия - актёр. Моя главная роль - художник жизни".

Брюс Ли

В первую очередь расстанься с иллюзией о том, что те, кто нашел свое предназначение, сразу достигают успеха. Прочти историю Сильвестра Сталонне:

"Я должен был остаться никем. Жизнь нанесла мне рану еще при рождении, пол лица мне парализовало еще при рождении. Учителя считали меня умственно отсталым, а мать поставила крест еще в детстве. На протяжении семи лет, семи долгих голодных лет, агенты и продюсеры хором твердили мне, что я должен бросить сначала актерскую, а затем сценарную стезю. Меня разворачивали на кастингах, еще до того как я снимал куртку, а продюсеры браковали мои сценарии не прочитав ни строчки. Я глотал слезы, на работе. Чистил клетки львов в зоопарке, рубил мясо. 7 долгих тяжелых лет. 7 лет слез, пота и веры в себя. Вы тоже ничего не добьетесь пока не переживете период отчаяния. А потом? А потом я целый год жил на 1600 долларов. И написал "Рокки". Верьте в себя и любите свою маму. Сильнее ее вас никто никогда не полюбит".

Ты сразу поймешь, что нормально пропахать 5-7 лет и потом собирать урожай. Это инвестиция. Ты хочешь много зарабатывать? Надо инвестировать. Или вкладывай несколько миллионов долларов и зарабатывай на них. Или вкладывай свой труд и достигай совершенства в любимом деле.

10 000 часов тяжелого труда отделяют тебя от совершенства в любимом деле и от статуса МАСТЕР. Вместе с этим статусом приходят деньги и слава. Если это твое любимое дело и ты обучаешься по правильной стратегии - то успех тебе гарантирован. Учитель не открывает истины, он - проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам.

"Хороший учитель - лишь катализатор".

Брюс Ли

Итак, давай подведем итог:

Предназначение - это любимое дело, которое дает тебе деньги.

Чтобы найти предназначение нужно вспомнить о тех делах, которые ты стабильно любишь не менее 2-3 лет. Это дает основание надеяться, что ты будешь любить их и дальше.

Надо найти тех, кто уже зарабатывает твоими любимыми делами и понять, что они знают и умеют. Их надо изучить.

Необходимо инвестировать в свой рост и развитие в выбранном тобой деле 5-7 лет (10 000 часов) обучения и развития. Тренировок и действий.

Ты становишься мастером,и к тебе приходят деньги и слава!

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