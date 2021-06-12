12 июня 2021

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Как побороть лень и достичь успеха в жизни?

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12 июня 2021 11:47

Как побороть лень и достичь успеха в жизни?

С понедельника сяду на диету, займусь спортом и начну искать новую работу...

Знакомые фразы для вас? Не переживайте, мы с такими фразочками тоже стыкаемся неоднократно. Хотим что-то начать, а потом как-то забывается, пропадает желание или просто лень. Всё это обычное дело, но с этим нужно бороться, если хотите достичь успеха.

Мы знаем несколько правил, которые помогут побороть лень и укрепить силу воли. Сами пробуем и вам советуем!

Начните со своей самооценки

Пока не сможем оценить, на что способны, мы не сможем построить правильно цели и задачи, которые нам надо воплотить в жизнь, чтоб стать успешными. Давайте попробуем изначально взвесить все наши "плюсы" и "минусы". А потом берёмся за работу "над ошибками".

Составьте план действий

Хаос - вот самое страшное, что заставляет нас переделывать одну и ту же работу. Давайте не спешить хвататься за всё, что попадает под руку. Сначала создаём план, а потом выполняем его. Так у нас больше шансов на решение большого количества вопросов без возвращения к старым делам. Помним, список дел - это их постепенное решение. Не торопитесь - будет хуже.

Решайте трудные задачи с самого утра

Столько книг по психологии и саморазвитию "говорят", что все самые важные дела нужно решать утром, что давайте попробуем так и делать. Загружаем свое утро максимально, а потом смотрим на результаты. Во всяком случае, не будем сидеть допоздна на работе, решая мегасложную работу, когда мозг уже отказывается что-либо делать.

Больше двигайтесь

Не засиживайтесь на одном месте. Вам и вашему мозгу нужна перезагрузка и отдых. Пытайтесь найти время для 10-минутных перерывов, чтобы не "сгореть на работе". Может, такой перерыв поможет вам посмотреть на проблему или задачу с другой стороны.

Не забывайте о питании

Переутомление и недоедание еще никому не приносило пользы. Заботьтесь о себе и не забывайте о правильном питании. Хотя бы поддерживайте свои силы! Сразу запишите прием еды в свой план на день. И позволяйте себе спать.

ivona.bigmir.net


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