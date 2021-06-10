Как устроиться на работу своей мечты

Люди отказываются от дела своей мечты, потому что работают в фирмах, корпорациях и считают, что единственный правильный путь лежит через карьерный рост, бизнес-планы и кредиты. Таким образом, многие мечты погибают.

Другие же находят обязательным сначала получить ученую степень. Десятилетиями учатся и в итоге идут работать в совершенно неперспективное место.

Мы сделали подборку советов из книги Барбары Шер "Работа твоей мечты", которые помогут вам разобраться со своими мыслями и мечтами.

Выпустите мечты

Когда мы слышим свежие и оригинальные идеи и видим неожиданные решения задачи, как заниматься любимым делом в реальном мире, затаившиеся мечты выходят на поверхность и громко заявляют о себе.

Смените подход

Если вы тоже думаете, что заниматься действительно любимым делом (и не умереть с голоду) невозможно, пришло время взглянуть на вещи по-новому. Вам нужен другой подход, другой угол зрения, инновационные стратегии.

Размышляйте

Позвольте мозгу проявить себя как можно лучше - уважайте все мысли, которые придут в голову, записывайте их в специально оставленных свободных местах и найдите время, чтобы ответить на собственные вопросы.

Мобильный навык

Преподавание - едва ли не самый мобильный навык, его можно перенести куда угодно. Если вы прирожденный учитель, то можете учить чему угодно, выступать с лекциями, быть корпоративным тренером или давать уроки онлайн.

Ориентируйтесь на счастье

Постоянные поиски счастья - навык. Вам нужно знать: счастье - это то, что вы хотите, и это не только разрешено, но и абсолютно необходимо. Ориентироваться на счастье, чтобы определить, чем заниматься в жизни, - самое практичное, что можно сделать.

Источник дохода

Кто сказал, что источник дохода должен быть один? Так легко зайти в тупик, если ни одно из любимых занятий само по себе не обеспечивает вас достаточно, не отказывайтесь от них. Делайте все сразу. Придумайте несколько источников дохода: один или два не сработают - выстрелят другие.

segodnya.ua