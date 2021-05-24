7 признаков того, что вы успешны

"Многие люди измеряют свой успех в деньгах или в людях, которые входят в их круг общения. Я считаю, что на самом деле быть успешным - это быть счастливым"

Ричард Бренсон

Свой успех можно измерить по-разному. Большинству людей довольно трудно определить для себя, насколько они успешны. СМИ пропагандирует идею о том, что наш успех зависит от того, сколько мы зарабатываем или от должности, которую мы занимаем.

Нельзя отрицать влияние материальной стороны на наш успех, однако, существует много других факторов, о которых не стоит забывать.

Вот 7 признаков того, что вы более успешны, чем сами считаете.

Вы продолжаете следовать за своей мечтой

Вы не сдаетесь и продолжаете двигаться к достижению своей цели. Ваш успех не зависит от того, удалось ли вам достичь всех поставленных целей. Главное - не сдаваться и продолжать двигаться вперед. Пока у вас есть мечта и вы продолжаете делать все возможное для ее исполнения - вполне можно утверждать, что вы успешны.

Вы живы и здоровы

Здоровье - самая важная составляющая успеха. Наша жизнь полна взлетов, падений и неожиданных поворотов и всем нам известно, как сложно бывает порой двигаться дальше. Если вы смогли выбраться из всех передряг и дожить до сегодняшнего дня - вам есть чем гордиться.

Вы продолжаете развиваться несмотря на все препятствия

Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела и не видим смысла развиваться и учиться чему-то новому. Нет ничего страшного в том, чтобы ошибаться. Мы можем учиться на своих ошибках и использовать этот опыт для своего самосовершенствования.

Эль Каплан, генеральный директор компании Lexion Capital Management, считает: "Очень часто мы фокусируемся на своих ошибках, что мешает нам двигаться к достижению цели. Если несмотря ни на что, вы находите в себе силы двигаться к цели - это можно считать успехом".

Неважно, совершили ли вы 10 ошибок или 100, все они не напрасны, если каждый раз они учат вас чему-то новому.

В вашей жизни есть человек, который вас любит

Неважно кто это будет, ваша семья, друг или вторая половинка.

Лиз Райан, писатель, утверждает: Если вас окружают люди, которых вы любите и которые любят вас в ответ - вы успешны.

Все мы иногда чувствуем себя одинокими и очень важно иметь рядом такого человека, который может о нас позаботиться и с кем мы бы могли разделить свои взлеты и падения. Если вам посчастливилось найти такого человека - вы на правильном пути.

Вы научились прощать

Когда вы таите на кого-то обиду, вся эта злость и обида начинает постепенно разъедать нас изнутри. Как только вы научитесь прощать, вы будете становиться более успешным с каждым днем, отпустив всю ту обиду.

У вас есть крыша над головой и одежда

Оглянитесь вокруг и задумайтесь на секунду. Если у вас есть крыша над головой и одежда - вам повезло. Несмотря на все то, что происходит с вами, у вас есть дом и возможность себя прокормить и одеть. По сравнению с этим, все остальные составляющие успеха играют не такую уж и важную роль.

Вы остаетесь самим собой

Если вы можете физически и духовно выражать себя и оставаться самим собой - вы достигли того, чего не может достичь большинство людей. У человека могут быть миллионы долларов, но он не сможет себе позволить выразить себя так, как бы ему по-настоящему хотелось. Если вы остаетесь самим собой - вы на пути к успеху.

Успех не всегда должен зависеть от денег, трофеев или титулов. Иногда, успех - это ваш рост, ваш путь от того человека каким вы были раньше до того человека, которым вы стали. Некоторые люди прожив всю жизнь так и не смогли пройти этот путь до конца. Вам нужно понять, что успех зависит от многих факторов и тогда, вы сможете двигаться дальше и оставаться позитивно настроенным, уверенным в себе и успешным человеком.

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