6 cтильных образов для собеседования - ФОТО

Запомни: неважно сколько у тебя дипломов, какими профессиональными навыками ты обладаешь, насколько идеально отвечаешь на вопросы интервьюера, если ты выглядишь неухоженно - шансы получить работу снижаются.

Белый топ + юбка-карандаш

Если ты собеседуешься в компании, которая строго относится к дресс-коду, учти это перед встречей. Никаких пестрых блузок и юбок с высоким разрезом! Предлагаем тебе остановить свой выбор на лаконичном белом топе и юбке-карандаш с кокетливым бантом.

Белый топ + белые брюки + блейзер

Мы привыкли к тому, что на собеседования стоит облачаться в мрачные одежды черного и темно-синего цвета. Это фактически символизирует деловой подход и строгость.

Кожаная куртка + платье-миди

Опять мы настаиваем на наряде в белом цвете. Платье длины миди не выглядит вызывающим, чего в первую очередь стоит избегать на собеседовании. Если погодные условия переменчивы, дополни образ черной кожаной курткой.

Белая рубашка + укороченные брюки + летнее пальто

Черно-белая гамма не обязательна, главное - это спокойные тона. Обрати внимание на синий и голубой. Если изучить синий с точки зрения психологии цвета, то он означает постоянство, честность, верность. Что еще нужно потенциальному работодателю? Вот почему мы рекомендуем надеть голубые укороченные брюки и синее летнее пальто.

Платье с принтом

Не хочешь заморачиваться с составлением ансамбля? Тогда есть простой и беспроигрышный вариант - платье. С одной стороны ты в нем выглядишь женственно, с другой - сдержанно. Нет ничего страшного в том, что ты выберешь не однотонное платье, а принтованное.

Топ на одно плечо + кюлоты

С черно-белым комплектом можно тоже поиграться. Классическое сочетание цветов может смотреться совсем по-другому, если ты готова экспериментировать с кроем и фасоном вещей. Бери на вооружение этот образ с белым топом на одно плечо и черными кюлотами с широкой вертикальной оборкой.

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