7 способов стать продуктивным - ФОТО

Часто мы в шутку (и, заметьте, нередко даже с гордостью) заявляем, что наш самый большой недостаток - лень. И хотя этот минус можно считать самым приятным и почти безобидным, это совсем не так. Психологи сравнивают лень с вирусом, который постепенно и ненавязчиво атакует организм, а затем, если вовремя его не обнаружить и не начать лечение, перерастает в хронический недуг. Запущенная стадия лени влечет за собой другие вирусы - причем не только психологического, но и физического характера. Мы выяснили, как искоренить лень из своей жизни и стать продуктивным.

НАЧИНАТЬ УТРО ПРАВИЛЬНО

Задуматься о хорошем утре завтрашнего дня стоит с вечера - в тот самый момент, когда вы листаете ленту Instagram, а время утекает вместе с бездумными лайками. Чтобы чувствовать в себе силы совершать подвиги, для начала нужно хотя бы выспаться. Так что за час до сна лучше не обращаться ни к каким гаджетам - они вытягивают из вас последнюю энергию, но при этом раздражают уставший мозг, из-за чего вы часто не можете уснуть.

Утром оставляйте для себя 10 минут, которые вы проводите в сонной неге, потягиваясь под одеялом и настраивая себя на нужное настроение. Приучите себя к короткой зарядке - она разбудит тело и взбодрит мозг. А теперь пора завтракать - лучше, конечно, плотно. Яичница или каша с фруктами, свежевыжатый сок или крепкий кофе - не ленитесь приготовить себе настоящий утренний пир.

РАСПЛАНИРОВАТЬ ДЕНЬ

Некоторые основные задачи также желательно записать с вечера, а вот маленькие, но, как правило, назойливые дела лучше начать решать прямо с утра. Главный лайфхак: чтобы не откладывать незначительные задачи (которые копятся и превращаются в огромные проблемы) на потом, старайтесь выполнять их до полудня. Начинайте с одного маленького дела в день, а дальше - втянетесь. Некоторым помогает расписание по часам: например, в 14.30 вам нужно отправить боссу документы, значит, до этого времени вам нужно успеть перекусить и с новыми силами сесть за работу.

РАБОТАТЬ ИНТЕРВАЛЬНО

Если заранее не определить паузы в работе, можно либо переработать, либо отвлекаться на то, что не представляет для вас ни малейшего интереса. Поэтому возьмите за правило - 20 минут работать, в течение этого времени ваше внимание сконцентрировано на одной задаче, а затем 5 минут отдыхать. Но отдых подразумевает под собой прогулку до кофемашины, общение со свободными коллегами или небольшую разминку, а не любимый Instagram, который снова затянет вас на неопределенное время. Также устраивайте себе 20-минутные прогулки на свежем воздухе - это поможет разгрузить голову и зарядит вас энергией.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ХВАЛИТЬ СЕБЯ

Но не кусочком пирожного (хотя и это неплохой вариант), а добрыми словами. Когда завершаете дело, над которым долго и упорно трудились, не забывайте говорить себе, что вы молодец, вы справились, вы все смогли, и это еще не предел возможностей. Когда вы научитесь с любовью относиться к тому, что делаете, это начнут ценить и другие.

НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ОПРАВДАНИЯ

Другими словами, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сейчас. Конечно, если вы чувствуете, что хорошо сегодня поработали, и браться за еще один большой проект - значит провести без ужина и сна полночи. В другом случае старайтесь заставить себя все же довести дело до конца, ведь завтра появятся новые задачи, и придется снова его откладывать. А еще всегда держите в голове вопрос - кто, если не я?

ОБЪЕДИНИТЬСЯ С ДРУГОМ

Планами (не только рабочими) лучше поделиться с неравнодушным другом или молодым человеком. Можно напрямую попросить его иногда напоминать вам, ради чего вы начинали то или иное дело, чтобы в череде будней вы не растеряли мотивацию. Такую же поддержку вы можете предложить ему - поверьте, вдвоем всегда легче идти к цели.

ОБРАТИТЬСЯ К ЛИТЕРАТУРЕ

Мотивация от успешных и опытных тоже не помешает. Пусть сегодня трудно найти действительно стоящую книгу, которая заставит подняться с дивана и оглянуться по сторонам, но мы знаем несколько.

"Осознанность", Марк Уильямс и Дэнни Пенман - как избавиться от бесполезного потока мыслей, услышать себя и начать действовать.

"Хочу и буду", Михаил Лабковский - самый популярный психолог России о том, как начать жить для себя, но не в ущерб другим.

"Мечтать не вредно", Барбара Шер - легендарная книга о достижении целей и воплощении того, о чем вы давно мечтаете.

"Дао жизни", Ирина Хакамада - доступно и интересно о том, как стать лидером в жизни и карьере.

"Преврати себя в бренд", Том Питерс - тот самый "волшебный пинок", который вам нужен.

Elle.ru