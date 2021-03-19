19 марта 2021

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19 марта 2021 10:19

3 вечерние привычки успешных людей

Мощные вечерние "мозговые штурмы"

Бенджамин Франклин спрашивал себя каждый вечер: "Что я сделал сегодня? Какая польза от меня была сегодня?

Задав себе эти два вопроса, Бенджамин Франклин мог подумать о том, какие его планы реализовались в течении дня. Он  выражал себе благодарность за свои достижения, а затем настраивался на успех следующего дня.

Значит, отражение и подведение итогов дня - это первое вечернее дело успешного человека!

Создание плана на следующий день

Вечерняя процедура, подобная этой, поможет вам сосредоточиться на положительных результатах, а также поможет вам правильно запланировать свой день.

Вы точно знаете, над чем будете работать завтра и поэтому можете позволить своему подсознанию помочь и подсказать идеи, по решению предстоящих планов.

Ранний сон и ранний подъем

Когда мы смотрим на успешных людей, таких как Бенджамин Франклин, Арианна Хаффингтон и даже Людвиг Ван Бетховен, мы можем видеть, что ранний сон и ранний подъем были ключом к их успеху.

Они поднимались и работали над своей карьерой, прежде чем мир просыпался вокруг них. Это освободило их умы, позволило сосредоточиться на том, что действительно имеет значение, и они могли без суеты идти каждый день к своим целям.

Людвиг Ван Бетховен каждый день был в постели к 10 вечера, позволяя себе проснуться утром как можно раньше, чтобы работать над своим искусством.

Каждый шаг в правильном направлении приближает вас к успеху

Есть что-то романтическое в том, чтобы быть совой, но исследования показали, что успех приходит к тем, кто ложится спать рано.

Итак, вот что нужно делать, чтобы достичь успеха:

  • Закройте электронику, по крайней мере, за час до сна, лучше почитайте или проведите время с семьей
  • Подумайте, какие планы сработали и какие нет по итогам вашего дня
  • Создайте свой план на следующей день хотя бы у себя в голове
  • Ложитесь спать и просыпайтесь рано (в одно и  то же время) каждый день

Такие вечерние привычки создают успех.

cluber.com.ua


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