Как справиться с эмоциональным выгоранием? - ФОТО

Вы перестали получать удовольствие от любимой работы, не можете предложить ни одной новой идеи, вам все равно, что происходит с проектом, а звонки и письма коллег вызывают только раздражение? Похоже, вас настиг синдром эмоционального выгорания. Но не спешите паниковать - разбираемся, что это такое и как с этим бороться.
Что такое эмоциональное выгорание?
Синдром эмоционального выгорания проявляется в интеллектуальной, физической и эмоциональной областях. Когда вы чувствуете, что вам трудно даются новые знания, быстро устаете и не испытываете радости. Как правило, это состояние наступает, когда вы вкладываете в работу гораздо больше, чем получаете взамен. Все потому, что когда вы стремитесь к высоким результатам и проходите определенный набор препятствий, то закономерно испытываете напряжение. И тут уже все зависит от того, насколько вы способны выдерживать это напряжение.
Кто в группе риска?
Синдрому больше всего подвержены люди творческих профессий. И первые в группе риска, конечно, трудоголики. К тому же чрезвычайно чувствительные и душевно тонкие люди. Здесь главным условием является отдача за вложенные силы: чем она меньше, тем больше вероятность сгореть. Кроме отсутствия результатов от работы, синдрому выгорания способствуют монотонная деятельность, конфликты в коллективе, слишком эмоциональное начальство и отсутствие поощрения.
Как с этим бороться?
Нельзя забывать о том, что все эмоции внутри вас все-таки не могут сгореть. У вас есть семья, друзья, любимое хобби. А еще важно помнить о своей мечте или придумать ее, если до сих пор этого не сделали. Человек, следующий мечте, а не страхам, будет выгорать меньше.
Правила просты: работа не должна быть всей вашей жизнью. Вам нужны друзья, отношения, интересы, рост - но не только профессиональный. Также важно придерживаться здорового питания и заниматься спортом (хотя бы несколько раз в неделю ходите в бассейн) - это поддерживает тело и душу в оптимальном состоянии. Помните, синдром выгорания легче предотвратить, чем обезвредить.
С чего начать?
Важно уметь переключаться: отправьтесь на курсы по повышению квалификации, конференцию или, в конце концов, в отпуск. Ваше тело никогда не врет, поэтому нужно его слушать. Когда вы понимаете, что устали, важно остановиться и выдохнуть, взять перерыв. Задуматься: если вы хотите радости, но не получаете ее, достаточно ли вы даете ее другим? Хотите получить эмоцию - отдайте ее трем другим людям, и точно получите что-то взамен. А дальше - замечайте приятные мелочи, окружайте себя вдохновляющими вещами, открывайте новые горизонты. Ни в коем случае не закрывайтесь в мире, который наполнен страхами не оправдать чьих-то (и собственных) надежд, вы ведь сильнее обстоятельств.
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