Как справиться с эмоциональным выгоранием? - ФОТО

Нельзя забывать о том, что все эмоции внутри вас все-таки не могут сгореть. У вас есть семья, друзья, любимое хобби. А еще важно помнить о своей мечте или придумать ее, если до сих пор этого не сделали. Человек, следующий мечте, а не страхам, будет выгорать меньше.

Правила просты: работа не должна быть всей вашей жизнью. Вам нужны друзья, отношения, интересы, рост - но не только профессиональный. Также важно придерживаться здорового питания и заниматься спортом (хотя бы несколько раз в неделю ходите в бассейн) - это поддерживает тело и душу в оптимальном состоянии. Помните, синдром выгорания легче предотвратить, чем обезвредить.