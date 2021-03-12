12 марта 2021

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Что делать, если вы заболели, а на работу все равно надо?

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12 марта 2021 10:58

Что делать, если вы заболели, а на работу все равно надо?

В высокий сезон простуд шансы заболеть, даже если принимать все необходимые меры предосторожности, варьируются от 5 до 25%. При этом по статистике трое из четырех человек, которые чувствуют сильное недомогание, предпочитают все-таки выйти на работу, вместо того, чтобы остаться дома и вовремя принять соответствующие лечебные меры.

Зачем работать разбитым и сопливым? Что и кому вы хотите доказать - гундосый, с тяжелой головой и красным носом, заставленный коробочками с лекарствами и скомканными платками, но зато в офисном кресле и у компьютера? На это есть целый ряд болезненных причин. В топе оправданий: 1) боязнь упустить нечто важное; 2) "выпасть из колеи" и, как следствие, быть уволенным; 3) завышенные требования работодателей; 4) "поджимающие" сроки сдачи проекта или трудовой "завал"; 5) деньги.

Если никакие уговоры остаться дома хотя бы на первые 24 часа (самые опасные) не помогают, попробуйте максимально обезопасить окружающих от заразы, а свой иммунитет - от очередного удара. Эти емкие советы для тех, кто чувствует себя простуженным и находится при этом на работе:

  • Старайтесь держаться подальше от коллег: никаких совместных обедов и, по возможности, совещаний;
  • Если вы часто чихаете или кашляете, возьмите за правило делать это в сгиб локтя, вместо того, что, по привычке, прикрываться ладонью или платочком;
  • Тщательно продезинфицируйте рабочее пространство вокруг себя;
  • Чаще мойте руки или используйте антисептический гель;
  • Избегайте физического контакта с другими людьми: постарайтесь не обнимать коллег и не подавать им руки, объяснив "профессиональную заминку" заботой об их здоровье;
  • Пользуйтесь медицинскими масками;
  • Поставьте в офисе эфирные масло чайного дерева и шалфея (антисептики) или мяты и мелиссы (противовирусные). Можете добавить пару капель в увлажнитель воздуха с функцией мойки;
  • Временно откажитесь от кофе в пользу травяного чая с имбирем;
  • Пейте как можно больше воды;
  • Не забывайте про препараты, которые снимают неприятные симптомы.

elle.ru


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