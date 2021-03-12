Что делать, если вы заболели, а на работу все равно надо?

В высокий сезон простуд шансы заболеть, даже если принимать все необходимые меры предосторожности, варьируются от 5 до 25%. При этом по статистике трое из четырех человек, которые чувствуют сильное недомогание, предпочитают все-таки выйти на работу, вместо того, чтобы остаться дома и вовремя принять соответствующие лечебные меры.

Зачем работать разбитым и сопливым? Что и кому вы хотите доказать - гундосый, с тяжелой головой и красным носом, заставленный коробочками с лекарствами и скомканными платками, но зато в офисном кресле и у компьютера? На это есть целый ряд болезненных причин. В топе оправданий: 1) боязнь упустить нечто важное; 2) "выпасть из колеи" и, как следствие, быть уволенным; 3) завышенные требования работодателей; 4) "поджимающие" сроки сдачи проекта или трудовой "завал"; 5) деньги.

Если никакие уговоры остаться дома хотя бы на первые 24 часа (самые опасные) не помогают, попробуйте максимально обезопасить окружающих от заразы, а свой иммунитет - от очередного удара. Эти емкие советы для тех, кто чувствует себя простуженным и находится при этом на работе: