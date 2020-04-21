5 правил эффективной работы на дому

Удаленная работа, при всем обилии положительных сторон, имеет один весомый недостаток: без строгого контроля со стороны сложно удержаться и не потратить пару часов на занятия, далекие от профессиональных обязанностей. Но очень скоро становится понятно, как сильно наша продуктивность страдает от этих, на первый взгляд безобидных, вещей. Что же нужно делать, чтобы самоизоляция не повредила карьере?

Выделите отдельную зону для работы

Никакой пищи, чая со сладостями - только вы и текущие задачи. Это поможет сконцентрироваться и быть эффективным.

Работайте в привычном графике

Утренняя рутина - физические упражнения, душ, завтрак - важная часть дня, которая поможет оставаться в форме. Четко определите свои "рабочие часы" и придерживайтесь их. Если вы работаете из дома, это не значит, что теперь вы на связи 24/7.

Позаботьтесь о рабочей одежде

Не беритесь за работу в пижаме или в халате. Старайтесь придерживаться "рабочего гардероба" - это будет настраивать на нужный лад.

Обязательный обед

Важное правило - не ешьте за рабочим столом. Это негигиенично и вредно. Перерыв на обед должен быть полноценным для повышения эффективности труда.

Душевное равновесие

Работа из дома труднее еще и потому, что близкие забывают о том, что вы работаете. Чтобы вас не отвлекали - поговорите с родными об этом. Заведите правило, что в рабочее время, пока вы заняты, с вами не желательно разговаривать.

Н. Гасымова