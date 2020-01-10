Как настроиться на работу после длительного отдыха? - 6 эффективных советов

Наладьте режим сна

За длинные выходные привыкли ложиться за полночь и вставать в разгар дня? Как мы вас понимаем! Если вы хотите вернуться в рабочий режим как можно более безболезненно, приучите себя ложиться раньше и хорошо высыпаться - так вам будет намного проще встать утром на работу после затяжных праздников.

Чтобы быстрее уснуть, примите перед сном теплую ванну или, например, выпейте ароматный чай. "Теплый напиток перед сном - отличная идея. Выберите чай с успокаивающими травами, который поможет вам расслабиться и лучше спать", - советует нутрициолог Джиллиан Тучман.

"Продуктивность вернется к вам, как только вы вольетесь в рабочий ритм, - обещает карьерный коуч Ким Венсель. - А кофе с утра и обеденный перерыв (не за рабочим столом!) сделают переход к офисному графику намного приятнее".

Разберите рабочую почту

Итак, вы уже на работе и первым делом открываете рабочую почту. Без паники! Пусть ворох непрочитанных писем вас не пугает - не бросайтесь отвечать на все сразу.

"Не поддавайтесь желанию прочитать и ответить на все письма немедленно, - советует Ким Венсель. - Начните с отправленных в начале каникул, а уже потом просмотрите новые - так вы сможете рассортировать почту и понять, на какие письма вам нужно ответить в первую очередь".

Составьте список дел

Просмотрев рабочую почту, календари и заметки, вы сможете освежить в памяти задачи, которые вам необходимо решить. На этом этапе очень важно составить список дел - советуем сделать это не на компьютере, а в ежедневнике или на листе бумаги. Нет ничего лучше, чем зачеркивать завершенные дела, согласны? Такой список поможет вам организовать свои мысли, наиболее эффективно распределить время и быстрее влиться в рабочий процесс.

Не пытайтесь сделать все и сразу

Знаем: за праздники накопилось много дел, и вы самоотверженно настроены переделать их все и сразу. Эксперты, однако, уверены, что так поступать не стоит.

"Не взваливайте на себя множество задач в первый рабочий день после праздников - это не самый эффективный подход. Лучше распределите задачи по дням - одной-двух в день будет достаточно", - советует Ким Венсель.

Эксперт также рекомендует выделить топ-5 важных задач, которые стоит выполнить в первую очередь, а остальные дела оставить на потом.

Не забывайте про отдых

В первую неделю после праздников следует составить не только рабочий план, но и план отдыха и развлечений (да-да!). Это поможет вам избежать хандры и перестать оплакивать прошедшие выходные.

Займитесь йогой после работы или запланируйте массаж на конец недели, договоритесь пообедать с друзьями или побалуйте себя любимым напитком в местном кафе во время обеденного перерыва, послушайте новый подкаст или начните читать книгу по пути на работу - эти мелочи помогут вам поднять настроение и осознать, что рабочие будни не так плохи, как кажется.

Следите за питанием

Наша продуктивность во многом зависит от рациона и режима питания. Чтобы рабочие будни после веселых праздников с оливье и игристым дались вам легко, следите за своим питанием. По словам нутрициолога Джиллиан Тучман, важно пить много воды, а также чай с различными успокаивающими травами - это поможет вам преодолеть тревожность и почувствовать себя лучше.

В постпраздничный период лучше отказаться от жирной пищи и фаст-фуда - не удивимся, если после такой еды вам захочется уснуть на рабочем месте. Если хотите быть бодрой, придерживайтесь сбалансированного питания, а также ешьте часто и небольшими порциями.

Не последнюю роль играют перекусы. Вместо булочек и печений захватите на работу орехи, ягоды или, например, темный шоколад - такие продукты улучшают работу мозга и повышают концентрацию внимания.

Glamour.ru

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