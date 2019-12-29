Почему люди, которые часто опаздывают, более успешны?

Одно из качеств, которые мы привыкли ассоциировать с профессионализмом, это пунктуальность. Суть в том, что с ее помощью вы выказываете другим людям элементарное уважение. Но не стоит корить себя, если вы не поспеваете за часами, ведь зачастую опоздания могут говорить и о наличии у человека другой положительной черты, повышающей его шансы на успех.

1. Вы оптимист

В своей книге "Легкий способ перестать опаздывать" консультант крупнейших мировых компаний Диана Де Лонзор говорит, что люди, которые вечно опаздывают, как правило, совершают ошибки в планировании своего времени и нереалистично оценивают количество времени, необходимое для выполнения того или иного задания.

Как показали исследования психолога Джеффа Конта из Университета Сан-Диего, частично это может быть обусловлено тем, что они по-другому воспринимают время - для них оно протекает медленнее, чем на самом деле. А Диана Де Лонзор утверждает, что опаздывающими людьми движет оптимизм.

Так, если кто-то потребует от вас выполнить десять 10-минутных заданий за один час, то вы, вероятнее всего, подумаете: "Конечно, я справлюсь! Никаких проблем". Хоть вы и должны быть внимательнее и не обещать никому больше, чем можете сделать, но такой энтузиазм и готовность к работе способны помочь вам сохранить самообладание в трудную минуту и мгновенно пойти на разумный риск, как это делают настоящие руководители.

2. Вас интригует все вокруг

Эксперты знают, что мультизадачность (быстрое переключение с одного задания на другое) отбирает у мозга очень много энергии. Вы не до конца осознаете, что делаете, а потому продуктивность труда падает. Но и у мультизадачности есть свои плюсы. Так, люди, которые делают по несколько задач одновременно, отличаются креативностью. У них много интересов и им всегда хочется попробовать что-то новое.

Джефф Конте обнаружил, что люди, которые всегда опаздывают, склонны к проявлению мультизадачности. Возможно, вам и стоит чаще поглядывать на часы, но вы, вероятно, достаточно умные и открытые, чтобы взглянуть своим проблемам в лицо.

3. Вы можете быстро вникнуть и найти решение проблемы

Если вы часто опаздываете, думать приходится на ходу. К примеру, представьте себе, что вы потеряли счет времени (смотрите пункт первый) и пропустили свой автобус. Теперь вам нужно придумать, как добраться на или с работы. Аналогично, если вы опоздали на встречу, вам придется найти способ догнать или усвоить все, что уже успела обсудить ваша команда.

Ваше спокойствие и позитив в какой-то мере помогают вам оставаться собранными, ведь стрессовость ситуации не затуманивает рассудок так, как это было бы в случае, обладай вы другим типом личности.

Сluber.com.ua

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