Самые мотивирующие фильмы в истории кино - ФОТО

Абсолютный триумфатор "Оскара", фильм Дэмьена Шазелла (режиссера "Ла-Ла Ленда") захватывает с первых минут. Эндрю Ниман - первокурсник престижной консерватории Шэффера, который обожает Бадди Рича и мечтает стать таким же известным барабанщиком. Университетский гуру Терренс Флетчер берет юношу в свой оркестр, но у маэстро довольно своеобразные методы работы с юными дарованиями. "Нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем "молодец", - говорит Флетчер в промежутках между тем, как виртуозно дирижирует, швыряет по музыкантам стульями и кроет их на чем свет стоит. Теперь Майлзу предстоит доказать, что он лучший в своем деле.

"Социальная сеть"

2010

Один из самых мотивирующих и актуальных фильмов современности, снятый Дэвидом Финчером, о самом молодом миллиардере в мире Марке Цукерберге, история успеха которого началась с безответной любви. Девочка-студентка отвергла зануду-ботаника со звучной фамилией, а потом этот самый ботаник расстроился и создал самую популярную социальную сеть.

Еlle.ru

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