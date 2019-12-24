Самые мотивирующие фильмы в истории кино - ФОТО

Вам не хватает порции мотивации, которая точно пригодится в новом году? Предлагаем вдохновиться лучшими фильмами о людях, которые стали счастливы и успешны несмотря ни на что. Можете сразу приготовить костюм супергероя - после финальных титров помчитесь сворачивать горы, не дожидаясь наступления 2020 года.
"Призрачная красота"
2016
Помните хотя бы один фильм с Уиллом Смитом, который бы не заставил вас плакать (конечно, кроме "Людей в черном")? Не исключение и "Призрачная красота", герой которой попал в трагедию и никак не может прийти в себя. В конце концов его коллеги решаются на эксперимент, который должен ему помочь. Неожиданная развязка, трогательный сюжет и безусловная мотивация.
"Человек, который изменил все"
2011
Перед нами история гениального Билли Бина, который смог собрать отличную бейсбольную команду при ограниченном бюджете из "лузеров". Сюжет похож на комедию, но все не совсем так. Это драма о человеке, который полностью поглощен своей стихией и дошел до цели при условии, что в него почти никто не верил.
"Заплати другому"
2000
Предупреждаем, слишком впечатлительным это лучше не смотреть, хотя, безусловно, это один из самых лучших фильмов в истории кино. Сюжет такой: мальчик, получив особенное задание в школе, решает изменить мир. Он настолько проникается идеей, что воплощает ее в реальность, помогая незнакомым людям. Интересно, что теория, которой придерживается герой, работает и в реальной жизни. Сможете повторить?
"Большие глаза"
2014
В 60-е годы прошлого века на весь мир прогремела история о грандиозном обмане, который был организован супружеской парой художников Маргарет и Уолтера Кин. Прекрасно продаваемые картины детей с большими глазами, как оказалось, были написаны совсем не тем человеком, которому поклонялись и чьим талантом искренне восхищались.
"1+1" ("Неприкасаемые")
2011
Филипп полностью парализован и лишен возможности выполнять базовые действия по уходу за самим собой, что вызывает у окружающих жалость. Дрисс - эмигрант, фактически недочеловек в глазах окружающих, злокачественная опухоль "нормального" общества и экономики. Но вместе они образовывают совершенно новую силу, некий тандем, где с одной стороны недюжинный ум, утонченность, статность и очень большая моральная сила, а с другой - молодость, бесшабашность и мобильность. И этот тандем и зовется дружбой - той настоящей дружбой, когда один за другого горой.
"Всегда говори "Да"
2009
Герой Джима Керри - человек без цели в жизни, ленивый, немного занудный, он даже не может ответить на звонок лучшего друга. В общем, ему легче уйти в подполье и отказаться от вечеринки, придумав глупые оправдания, чем выйти в "большой мир". Но все меняется, когда он встречает девушку. Рискуя, возможно, в первый раз в жизни, он соглашается на эксперимент - всегда говорить "да".
"В диких условиях"
2007
Парень, у которого есть все возможности стать успешным карьеристом, попасть в высшее общество, найти красавицу-жену и обрести статус обеспеченного семьянина, бросает все и отправляется в путешествие. Оказалось, что такая жизнь не для него: он устал от ссор родителей, от окружающего его общества, от самого себя. И теперь ему предстоит найти цель в жизни.
"Прислуга"
2011
"Прислуга" - фильм, посвященный проблемам афроамериканского общества. По сути, картина глубоко трагическая и философская, и, посмотрев ее, нельзя остаться равнодушным. Очень эмоциональная, берущая за душу, добрая, теплая и очень поучительная драма. Фильм идеальный абсолютно во всем и для тех, у кого есть сердце. И, безусловно, мотивирующий всегда быть честным - в первую очередь с самим собой.
"Одержимость"
2013
Абсолютный триумфатор "Оскара", фильм Дэмьена Шазелла (режиссера "Ла-Ла Ленда") захватывает с первых минут. Эндрю Ниман - первокурсник престижной консерватории Шэффера, который обожает Бадди Рича и мечтает стать таким же известным барабанщиком. Университетский гуру Терренс Флетчер берет юношу в свой оркестр, но у маэстро довольно своеобразные методы работы с юными дарованиями. "Нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем "молодец", - говорит Флетчер в промежутках между тем, как виртуозно дирижирует, швыряет по музыкантам стульями и кроет их на чем свет стоит. Теперь Майлзу предстоит доказать, что он лучший в своем деле.
"Социальная сеть"
2010
Один из самых мотивирующих и актуальных фильмов современности, снятый Дэвидом Финчером, о самом молодом миллиардере в мире Марке Цукерберге, история успеха которого началась с безответной любви. Девочка-студентка отвергла зануду-ботаника со звучной фамилией, а потом этот самый ботаник расстроился и создал самую популярную социальную сеть.
Еlle.ru
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook