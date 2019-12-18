Самые востребованные профессии в 2020 году

Задумываетесь о том, чтобы в новом десятилетии сменить сферу деятельности? Тогда вам стоит изучить список самых востребованных профессий 2020 года по прогнозам экспертов портала "Работа.ру".

Согласно результатам исследования, представленным информационным агентством ТАСС, среди массовых специальностей спросом будут пользоваться водители, официанты, курьеры, продавцы, повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры.

Что касается узкоквалифицированных профессий, на сайте по трудоустройству выделили специалистов по таргетированной и контекстной рекламе, программистов, опытных инженерно-технических специалистов, email-маркетологов, SMM- и SEO-специалистов, разработчиков мобильных приложений, аналитиков Big Data, тестировщиков, а также product- и project-менеджеров.

В пресс-службе "Работа.ру" так прокомментировали результаты исследования: "Сейчас такая ситуация, что даже традиционный офлайн-бизнес цифровизируется и открывает IT-направления. Соответственно, им необходимы программисты, аналитики, продакт-менеджеры. IT-компании ускоряют темпы разработки - проекты становятся больше, открываются новые направления работы с большими данными, искусственным интеллектом, а это тоже требует расширения штата".

Glamour.ru

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