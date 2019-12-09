7 привычек, которые помогут сэкономить - ФОТО

Каждый человек - сколько бы он ни зарабатывал - должен научиться откладывать деньги на отпуск, на дорогие вещи, на лечение и на "черный день". Чтобы эффективно экономить, достаточно регулярно задавать себе правильные вопросы.

Сколько я могу потратить?

Раздели свой еженедельный доход таким образом: 50% - на проживание, 30% - на все остальные траты, 20% - в копилку. Сегодня, когда ты везде, где только можно, используешь безналичный расчет, придерживаться этой тактики нелегко, но если подойти к вопросу экономии денег серьезно - все получится.

Мне действительно нужно покупать только новое?

Выбирая подержанные вещи, ты существенно экономишь. Например, телефон - задай себе вопрос: нужна ли мне новая модель, если старая, которая уже у меня имеется, выполняет все функции, в которых я нуждаюсь?

Собираю ли я купоны со скидками и слежу ли за акциями?

Не отказывайся, когда в магазинах тебе предлагают карточки постоянного покупателя. И в анкете всегда указывай корректный адрес электронной почты. Так ты будешь стоять в рассылке и вовремя узнаешь, когда и где что-то можно купить по сниженным ценам. Но покупай всегда только то, что действительно тебе нужно.

Стоит ли тратить деньги на спортзал?

Ты думала, что запишешься в дорогой спортзал, купишь стильную спортивную одежду и яркие кроссовки, после чего твое тело само собой обретет идеальную форму? Увы, важно не это, а то, как ты умеешь выкладываться во время тренировки. Поэтому лучше отменить членство в спортклубе и заниматься в ближайшем парке (когда потеплеет) или дома - благо, ютуб просто завален обучающими видео с тренировками.

Является ли дешевый товар разумной экономией?

Мебель, электроника, бытовая техника и т.д. - на покупку некоторых групп товаров лучше не скупиться. Выбирая дешевую модель блендера, ты будешь покупать его снова и снова, потому что он будет регулярно ломаться. Так ты только переплатишь кучу денег. Лучше один раз купить качественную технику (например, под беспроцентный кредит) - и пользоваться ею долгие годы.

Я действительно могу себе это позволить?

Никогда не ходи в продуктовый магазин с голодным желудком. И никогда не делай крупные покупки спонтанно. Импульсивное поведение часто заставляет нас приобретать вещи, которые мы просто не можем себе позволить с нашим уровнем дохода. И получается, что последнюю неделю перед зарплатой денег хватает только на хлеб и молоко.

Сколько кредитов я могу потянуть?

Жить в долг - не самое удачное решение. Необходимость постоянно заботиться о выплате кредитов делает человека нервозным, а если он оказывается не в состоянии погасить долг - это приводит к отчаянию. Поэтому если ты и позволяешь себе время от времени покупать что-то в кредит, никогда не используй больше 30% доступного тебе банковского лимита.

Н. Гасымова

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