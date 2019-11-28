28 ноября 2019

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Роузи Хантингтон-Уайтли в кампании Jimmy Choo <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Роузи Хантингтон-Уайтли в кампании Jimmy Choo - ФОТО
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28 ноября 2019 18:00

Роузи Хантингтон-Уайтли в кампании Jimmy Choo - ФОТО

Роузи Хантингтон-Уайтли стала героиней новой рекламной кампании бренда Jimmy Choo. Съемка вышла в преддверии новогодних праздников и получилась по-настоящему роскошной.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, 32-летняя супермодель примерила черные кожаные мюли Jimmy Choo 'Bing 100' с ремешком, украшенным кристаллами. Платье из нескольких метров тюля идеально дополнило драматичный образ блондинки.

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