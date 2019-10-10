Первая модель plus-size в Victoria's Secret - Али Тейт Катлер - ФОТО

В последнее время бренд нижнего белья Victoria's Secret претерпевает серьезные изменения, начиная с отмены ежегодного показа Victoria's Secret Fashion Show 2019 и заканчивая сотрудничеством с трансгендерной моделью Валентиной Сампайо.

Как сообщает Lady.Day.Az, 4 октября бренд впервые с момента создания объявил о привлечении к работе модели plus-size - Али Тейт Катлер. Она снялась для рекламной кампании коллаборации Victoria's Secret и британского бренда Bluebella.

Сама модель, демонстрирующая одежду 52-го размера, признается, что очень счастлива возможности сняться для рекламы всемирно известного бренда. По ее мнению, Victoria's Secret движется в правильном направлении, руководство компании стало прислушиваться к своим покупателям, которые хотят видеть в рекламных кампаниях больше женщин с разными формами.

Н. Гасымова

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