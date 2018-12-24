18-летняя Адут Акеч стала моделью года - ФОТО

18-летняя австралийка с южносуданскими корнями Адут Акеч стала моделью года по версии сайта Models.com. За нее проголосовало большинство членов жюри, в которое входили 250 профессионалов модной индустрии: фотографов, стилистов, дизайнеров, редакторов и кастинг-директоров. Отметим, что девушку уже называют "второй Наоми Кэмпбелл".

Адут Акеч родилась в Южном Судане, до шести лет жила в Кении, а затем ее семья перебралась в Австралию. Скауты заметили девочку, когда ей было всего двенадцать, но модельный дебют пришлось отложить на три года - в шестнадцать Адут сделала свое первое шоу, сразу для Saint Laurent.

Как сообщает Lady.Day.Az, Адут Акеч стала второй в истории темнокожей "невестой Chanel", сопровождавшей Карла Лагерфельда на финальный поклон.

Она также является одна из героинь календаря Pirelli-2019, в этот раз стилизованного Эдвардом Эннинфулом и чествующего многообразие и разнообразие красоты.

Адут Акеч - поклонница Наоми Кэмпбелл. Черная пантера к модели-ньюкамеру тоже благосклонна - в одном из интервью девушка даже назвала ее "второй мамой": "Мы познакомились на съемках календаря Pirelli и я даже подумать не могла, что мы подружимся. А теперь я регулярно получаю от нее заботливые сообщения в духе "Эй, детка, как ты? Ты поела? Ты поспала?".

Добавим, что девушка мечтает открыть модельное агентство в Южном Судане: "Вы даже не представляете себе, сколько красивых темнокожих девушек в Африке не могут стать моделями, просто потому что им не хватает знакомств и связей".

Н. Гасымова

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