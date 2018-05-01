Как правильно учить новые языки

Поймите: мало просто заниматься раз-два-три в неделю. Если уж вы взялись за изучение нового языка, постарайтесь уделять ему время каждый день - и это не преувеличение. Все без исключения эксперты говорят, что даже символические 20 минут будут иметь колоссальный эффект. Посмотрите видео, почитайте отрывок из книги - полезно будет все. Все как у спортсменов: если вы пропустите хоть одну тренировку, награды (читай: нового языка) вам не видать.



Книжки - это прекрасно. Но их недостаточно. Найдите для себя тему, которая вам интересна. Изучаете немецкий и фанатеете от Хайди Клум? Отлично! Значит, начните смотреть ее интервью на YouTube. Ровно тот случай, когда приятное легко совместить с полезным.



Четко определитесь с мотивацией. Вы можете захотеть учить хоть хинди, хоть китайский, но сначала проверьте, насколько он вам действительно нужен. Иначе в конечном счете (и это точно) вы просто-напросто бросите учебу: языки не учатся только для того, чтобы когда-нибудь щегольнуть перед подругами и знакомыми.



Разговаривайте сами с собой. Если стесняетесь - делайте это в душе. Просто расскажите себе, как прошел день, что вам в нем понравилось, а что, напротив, расстроило. Сначала ощущения будут диковатые, но потом вы втянетесь, гарантируем.



Социальные сети - сила. И грех ими не воспользоваться! Есть огромное количество профайлов с очень живыми и харизматичными учителями: они круто объясняют даже самые сложные грамматические правила - не запомнить просто невозможно. Так что скроллить ленту Instagram может быть совсем не бессмысленно!

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