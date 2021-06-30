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30 июня 2021 00:52

Best Cow ilə şirin söhbətlər - 10-cu​ bölüm

Coğrafiya yer haqqında elmdir. Bəs Həsən və Hüseyn bu elmdən nə qədər xəbərdardır? Gəlin onların nə qədər bilikli olduqlarını özümüz izləyək :)


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