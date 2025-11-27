Врач объяснила, как защитить кожу от зимних повреждений

Неверно выстроенный уход способен не только усугубить дискомфорт, но и привести к обострению хронических заболеваний, таких как розацеа. О том, как сохранить здоровье, увлажненность и комфорт кожи в холодный сезон, "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, главный врач клиники Elevans Елена Ильчук, передает Day.Az.

"Зимой коже требуется гораздо больше увлажнения и защиты. Холод напрямую повреждает роговой слой, что ведет к снижению выработки собственных жиров и, как следствие, к быстрой потере влаги. Поэтому ключевая задача ухода в этот период - активное восстановление защитной функции и целенаправленное снижение реактивности", - рассказала главный врач.

По ее словам, основная причина зимнего дискомфорта кроется в повреждении защитного липидного барьера эпидермиса, главная функция которого - удерживать влагу.

"Агрессивные внешние факторы разрушают роговой слой, а сухой воздух помещений резко усиливает испарение влаги с поверхности кожи. Результатом становятся повышенная чувствительность, шелушение и усиление сосудистых реакций", - добавила она.

Эксперт советует пересмотреть состав косметики, сделав ставку на средства с мощными увлажняющими и защитными компонентами.

"Такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, керамиды, холестерин, пантенол и сквалан, являются незаменимыми помощниками, позволяющими коже эффективно противостоять холоду и низкой влажности", - уточнила Ильчук.

Врач отметила, что при этом выбор средств в холодный период требует особой осмотрительности. У многих пациентов именно зимой обостряются розацеа и купероз.

"Провокаторами выступают не только перепады температур, но и агрессивные компоненты в косметике: отдушки, кислоты, спирты и некоторые консерванты", - высказалась эксперт.

При склонности к покраснениям и сосудистым реакциям я рекомендую придерживаться минималистичного, но эффективного ритуала: мягкое очищение, насыщенные увлажняющие кремы и сыворотки с центеллой, азуленом или ниацинамидом. Эти компоненты работают на снижение сосудистой реактивности и помогают предотвратить сезонные обострения", - отметила Елена Ильчук.

Отдельно врач напомнила о критически важном шаге, который многие упускают зимой, - использовании солнцезащитных средств.

"Уровень ультрафиолетового излучения типа А, ответственного за фотостарение и проникающего глубоко в кожу, остается стабильно высоким даже в пасмурные дни. Кроме того, снег дополнительно отражает до 80% ультрафиолета. Эти лучи способны усиливать воспалительные процессы и провоцировать сосудистые реакции, поэтому защита от солнца с широким спектром действия необходима круглый год", - подчеркнула эксперт.

Ильчук добавила, что низкая солнечная активность делает зиму оптимальным временем для многих косметологических методик, направленных на глубокое восстановление и укрепление кожи.

"Среди самых актуальных врач выделяет интенсивные увлажняющие процедуры с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами, мягкие поверхностные пилинги для обновления, а также курсы лазерных процедур для укрепления сосудов и восстанавливающие инъекции на основе комплексов дезоксирибонуклеиновой кислоты", - рассказала она.