Психолог рассказала, как после 40 перестать сравнивать себя с молодыми девушками

Чтобы после 40 лет не сравнивать себя с молодыми девушками, нужно практиковать осознанность.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

"Перестать сравнивать себя с молодыми поможет осознанность. Замечайте, когда вы обращаете внимание на других и сопоставляете их с собой. Задайте себе вопрос: "Что именно я сейчас сравниваю?" Простое осознание может помочь остановить этот процесс", - заявила эксперт.

Психолог также посоветовала переключить свое внимание с внешности на внутреннюю красоту. Роднова призвала сосредоточиться на своей уникальности.

По ее словам, поможет и постановка новых целей.

"Вместо того чтобы пытаться вернуться в прошлое, начните ставить новые цели. Например, возьмитесь за изучение нового языка, запишитесь на танцы, начните рисовать. Это не только поможет вам развить новые навыки, но и повысит мотивацию", - поделилась врач.

Она также рекомендовала уделять время себе. Роднова посоветовала сделать массаж, принять ванну или сходить на прогулку. Психолог отметила, что важно не только ухаживать за своим телом, но и за своей душой.

Роднова обратила внимание на важность принятия себя.

"Поймите, что никто не идеален, и примите свои "недостатки". Не пытайтесь быть похожей на кого-то, будьте собой", - заявила психолог.

Эксперт рассказала, что концентрация на своих "недостатках" и игнорирование своих сильных сторон часто приводит к появлению чувства неполноценности. Кроме того, женщина начинает избегать общения, чтобы не столкнуться с "идеальными" людьми.

Роднова объяснила, что в итоге возникает ощущение неудовлетворенности жизнью.

"Женщина начинает обесценивать свои достижения и успехи, потому что ей кажется, что она недостаточно хороша.Важно помнить, что сравнение - это воровство радости. Когда мы сравниваем себя с кем-то другим, мы лишаем себя возможности радоваться своим собственным успехам", - отметила психолог.

Она заявила, что окружение играет ключевую роль в формировании самооценки. Роднова посоветовала общаться с людьми, которые ценят за внутренние качества, а не за внешность или возраст.