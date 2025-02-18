Ученый объяснил влияние стресса на старение организма

Стресс ускоряет старение, влияя на метилирование генов, объяснил "Газете.Ru" доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского Университета Денис Ребриков, передает Day.Az.

"В нашем организме есть молекула, называемая ДНК, которая содержит все инструкции для создания и функционирования нашего тела. Но эти инструкции могут быть как бы "помечены" с помощью определенной химической метки - метильной группы. Этот процесс называется метилированием. Метилирование влияет на то, какие гены будут активированы, а какие останутся выключенными. Это все похоже на использование закладок в книге, где вы решаете, какую страницу прочитать. Не изменяя текст, вы просто выбираете, какие части использовать. Таким образом, метилирование влияет на проявление генетической информации", - рассказал ученый.

По его словам, когда человек испытывает стресс, в организме происходят изменения, которые могут менять процесс метилирования. Это может ускорить или замедлить старение, как это показывает наш биологический возраст.

"Так что стресс может буквально влиять на то, как быстро мы стареем. С возрастом и если мы испытываем больше стресса, могут проявляться ускоренные метилирование и, следовательно, ускоренное старение. Но хорошая новость в том, что с этим можно работать! Ученые обнаружили, что снижение калорийности пищи или использование определенных веществ может помочь замедлить старение. Это как если бы вы могли добавить больше времени, слегка подкорректировав свои жизненные привычки", - заключил Ребриков.