Раскрыты способы восстановить обветренную кожу

Обветриванию подвергается любой тип кожи, но больше к этому склонна сухая кожа, комбинированная и атопическая, отметила в разговоре с "Известиям" дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Марина Карташева, передает Day.Az.

По словам эксперта, обветривание кожи может происходить при неблагоприятных метеорологических условиях, а также при неправильном использовании уходовых средств в относительно нормальную погоду. Дерматолог уточнила, что в этом случае детская кожа восстанавливается гораздо лучше и достаточно наружных средств.

"Для профилактики обветривания используются колд-кремы, которые позволяют защитить кожу от потери влаги с последующим нарушением ее целостности и барьерных функций. Колд-крем содержит масла, которые образуют плотную защитную пленку на поверхности кожи. Если же всё-таки обветривания избежать не удалось, для восстановления используются различные средства, которые могут содержать декспантенол, мадекасоссид, глицерин, керамиды, омега-кислоты, мочевину", - объяснила Карташева.

Косметолог рассказала, что наиболее мощным регенеративным эффектом обладают цика-крема на основе центеллы азиатской. Такие средства могут использоваться не только при обветривании кожи, но и при получении ран, ожогов или после косметических процедур.

"Если же всё-таки обветривание кожи сопровождается покраснением и зудом, то это состояние называется простой раздражительный дерматит и требует лечения у дерматолога", - добавила специалист.

Как отметила врач, кожа взрослого человека восстанавливается дольше из-за дефицита увлажняющих факторов и гиалуроновой кислоты. По ее словам, для профилактики подобного состояния на зимний период необходимо менять уходовые наружные средства. Она посоветовала использовать более мягкие очищающие средства, более плотные крема, не пренебрегать солнцезащитными средствами и не подвергать кожу длительному пребыванию на морозе без защиты.

"Также рекомендовано периодическое проведение профилактики дефицита гиалуроновой кислоты. Для этого используются плановые процедуры биоревитализации, мезотерапии или физиотерапевтические методы увлажнения. Если кожа уже выветрилась, чтобы избежать последствий этого повреждения, могут быть использованы процедуры регенерации, такие как плазмотерапия, мезотерапия, инъекции коллагена", - сказала Карташева.

Дерматовенеролог подчеркнула: частые эпизоды обветривания без должного восстановления могут привести к формированию такого состояния, как розацеа, которая сопровождается покраснением на лице и образованием сосудов. Кроме того, при частом хроническом обветривании рук может сформироваться лихенизация - это слой более толстой кожи, которая имеет более темный оттенок. В таком случае восстановление требует не только средств, которые могут содержать мочевину и салициловую кислоту, но и, возможно, проведение пилингов или фототерапии после восстановления уровня увлажненности.