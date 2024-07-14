14 июля 2024

14 июля 2024 17:40

Отсутствие головного убора летом грозит потерей волос - врач-трихолог

В летний период времени волосы и кожа головы нуждаются в особенном уходе. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметология" Мария Васильева, передает Day.Az.

Она отметила, что кожа головы - это первое, что страдает из-за агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей.

"Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов (со свободной посадкой и из натуральных материалов) и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос", - рассказала Васильева.

Вдобавок к этому, по ее словам, уход можно дополнить шампунями и кондиционерами с SPF-защитой.

"Волосы в жаркие дни быстро теряют влагу, обезвоживаются. Как следствие - становятся сухими, тусклыми и ломкими. Именно поэтому необходимо в летний период времени дополнить домашний уход питательными кондиционерами с кератином, гиалуроновой кислотой и маслами (кокосовое, хлопковое, авокадо и арганового дерева), которые помогут сохранить влагу в волосах, а также несмываемыми сыворотками или спреями (в зависимости от типа волос) с SPF-защитой", - объяснила трихолог.

Говоря про SPF-защиту, она отметила, что ультрафиолетовое излучение бывает двух видов: UVA-излучение активно сушит волосы, а UVB-излучение разрушает пигмент (как искусственный, так и натуральный).

"Самый уязвимый к UVB-излучению - светлый оттенок волос, который быстро "выгорает", темный же более устойчив, но без SPF-защиты может изменить свой цвет вплоть до рыжего оттенка. Защитные средства создают на поверхности волос своеобразную "пленку", которая обволакивает волос и отражает часть ультрафиолетового излучения, не давая повреждать и обесцвечивать волос", - добавила врач.


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