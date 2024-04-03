Стилистка назвала женщинам старше 50 лет неподходящие окрашивания

Стилистка Анна Скороходова назвала женщинам зрелого возраста неподходящие окрашивания волос. Как передает Day.Az, соответствующую информацию публикует "Москва 24".

В первую очередь женщинам старше 50 лет, волосы у которых от природы не темные, а кожа не чересчур светлая, эксперт посоветовала отказаться от иссиня-черного оттенка прядей. "Он имеет свойство старить и добавлять 5-10 лет. Кроме того, черный подчеркивает все морщинки, неровности, дефекты кожи, из-за чего цвет лица может смотреться более тусклым", - пояснила она.

Помимо этого, специалистка призвала избегать неактуального желтого блонда, который дешевит образ. Среди прочего, Скороходова назвала неудачным ярко-рыжий цвет, поскольку он способен подчеркнуть косметические дефекты в виде покраснения или красной сеточки на лице.

В заключение Скороходова также обратила внимание на синий, розовый, фиолетовый, зеленый и другие неестественные цвета.

Такое окрашивание на даме старше 50 лет будет выглядеть странно, нелепо. Если очень хочется поэкспериментировать, можно использовать яркие оттенки в качестве добавочных. Например, в мелировании или накладных прядях на каких-то мероприятиях.