Названы продукты, которые приводят к обезвоживанию кожи

Энергетики вошли в список продуктов, которые приводят к обезвоживанию кожи лица. Об этом сообщает сайт Huff Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дерматолог Уитни Боу рекомендует обращать особое внимание на питание. По ее мнению, нужно контролировать потребление напитков, которые содержат кофеин. К ним относятся чай, кофе, газировка и энергетики. Эксперт отметила, что чрезмерное употребление кофеина негативно влияет на качество сна, что приводит к обезвоживанию кожи.

"Всего одна ночь плохого сна может заметно отразиться на нашей коже в виде нарушения барьерной функции, ускорения старения и появления темных кругов под глазами", - сказала Боу.

Дерматолог также отметила, что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма и делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам. По словам Боу, некоторые из ее пациентов, которые сократили количество алкоголя или исключили его из своего рациона, смогли улучшить состояние кожи. Их лица стали более увлажненными.

Кроме того, Уитни Боу посоветовала обратить внимание на продукты, которые содержат большое количество соли, а именно консервы, сэндвичи, соевый и томатный соусы, замороженную еду. Другой эксперт, диетолог Сью-Эллен Андерсон-Хейнс, также рекомендовала следить за количеством сахара в рационе, поскольку он "нарушаете процесс выработки коллагена в организме", который необходим для эластичности кожи.