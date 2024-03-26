Косметолог рассказала, как избавиться от зимней бледности кожи

Врач-косметолог, дерматовенеролог бренда d'Alba Екатерина Анчикова рассказала "Газете.Ru", передает Day.Az.

"Поменяйте средство для очищения кожи. Пусть в его составе будут кислоты, витамины и активные компоненты, которые способствуют не только удалению загрязнений, макияжа, но и препятствуют накоплению рогового слоя. Весной уже нет необходимости в сильной липидной защите. Поэтому ежедневное очищение должно быть в меру интенсивным, но при этом бережным. Если у вас после зимы кожа стала не только бледной, но и очень сухой, то воспользуйтесь гидрофильным маслом или пенкой", - начала эксперт.

Она также отметила, что надо обязательно наносить на очищенную кожу лица тонер.

"В его составе должны находиться экстракты растений и гиалуроновая кислота. Тонер придает коже правильное сияние, так как успокаивает и увлажняет ее, подготавливая к дальнейшему уходу. К тому же, тонер дополняет процесс очищения, удаляя омертвевшие клетки эпидермиса, тем самым, способствуя более активному потреблению кислорода и правильному выделению кожного сала", - объяснила Анчикова.

Еще один мастхэв, по ее мнению, - сыворотка.

"Средство должно обязательно присутствовать в комплексном уходе, если вы хотите устранить зимнюю бледность. В ее составе предполагаются витамины, антиоксиданты и экстракты растений. Именно эти компоненты обеспечивают сияние и свежесть. Запускается каскад реакций, направленных на улучшение кровообращения и обменных процессов. Получает питание и постепенно восполняет дефициты витаминов. Конечно, сыворотки надо выбирать по типу кожи. Если у вас уже наблюдаются возрастные изменения, то выбирайте сыворотку с коллагеном, а если основной проблемой является сухость и стянутость, то следите, чтобы в составе была гиалуроновая кислота", - рассказала врач.

В помощь коже лица также придут маски.

"Они приносят огромную пользу, возвращая коже свежий вид. Даже делая их минимум 2 раза в неделю, мы уже помогаем ей насытиться мощными восстанавливающими компонентами, которые заставляют "проснуться" и начать активно работать клетки кожи. Маску можно использовать классическую тканевую или лучше всего специальную ночную, которая будет работать, пока мы спим. Она должна содержать различные витамины и полезные масла, которые будут способствовать увлажнению, питанию и оздоровлению", - добавила она.

В заключение врач призвала делать самомассаж.