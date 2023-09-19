Как спасти «обезвоженные» губы: 3 простых и работающих средства

В осенне-зимний период гигиенические помады и бальзамы вынужденно становятся нашими лучшими друзьями - мы всегда держим их наготове в сумочках и карманах курток. Однако иногда даже эти меры не спасают от обветривания и сухости нежной кожи губ.

В таких случаях пора подключать тяжелую артиллерию, а именно регулярный домашний уход. Бери на заметку 3 простейших рецепта натуральных скрабов, которые не только расправятся с некрасивыми шелушинками на губах, но и обеспечат им мощное питание и увлажнение. А еще у всех этих средств просто нереальный аромат!

Прежде чем поделиться рецептами, напомним базовые правила использования скрабов. Круговыми движениям нанеси небольшое количество средства на кожу губ и массируй в течение 15 секунд. После смой скраб теплой водой и промокни губы полотенцем. Финальный шаг: нанеси на губы бальзам или гигиеническую помаду.

Миндально-мятный скраб для губ

Для приготовления этого домашнего скраба тебе понадобится мед, сладкое миндальное масло, коричневый сахар и масло мяты. Смешай половину чайной ложки сахара с чайной ложкой масла миндаля. Добавь в эту смесь чайную ложку меда и каплю масла мяты и все тщательно перемешай. Готовую смесь лучше хранить в контейнере в прохладном и сухом месте.

Ванильный скраб против сухости губ

В процессе приготовления тебе может показаться, что ты делаешь вовсе не скраб, а ароматный кекс или печенье. Однако не вздумай отправлять готовую смесь в духовку - лучше нанеси ее на губы. Средство деликатно очистит кожу от омертвевших клеток и хорошо ее напитает.

Смешай половину чайной ложки меда или сиропа агавы с чайной ложкой оливкового масла. Добавь в смесь 2 чайные ложки коричневого сахара и 1/4 чайной ложки ванильного экстракта. Готово - можно приступать к скрабированию!

Медово-кокосовый скраб от обветривания

Это средство помогает быстро вернуть губам ухоженный вид, даже если накануне они сильно обветрились. Смешай по столовой ложке кокосового масла и меда. Добавь в эту смесь 2 столовые ложки сахара, а потом разведи все половиной столовой ложки теплой воды. Скраб готов к использованию!

thevoicemag.ru