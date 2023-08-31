5 ошибок в прическе, которые старят женщин после 50 лет: мнение парикмахеров

Добиться этого поможет правильный выбор прически и укладки - вот каких ошибок советуют избегать профессионалы.

Прямой пробор

Как объясняет парикмахер и владелец салона красоты в Нью-Йорке Нунцио Савиано, с возрастом наши волосы становятся тоньше. "Если вам за 50, то центральный пробор не будет вам льстить", - говорит Нунцио. Он советует либо выбрать другой способ укладки, либо не забывать про средства для увеличения объема волос.

Слишком длинные волосы

Длинные волосы ассоциируются с молодостью, однако, по мнению Савиано, из-за их истончения с возрастом эффект сменится на противоположный. По мнению стилиста, после 50 самый лучший выбор - это боб: он позволяет придать локонам объем, а разные варианты стрижки позволяют корректировать даже самые "проблемные" формы лица.

"Плоская" прическа

Даже тем, кто предпочитает волосы одной длины, Савиано советует добавить несколько тонких слоев, обрамляющих лицо. "Идеальное место для начала слоев - это скула. Сделайте на ней акцент, и вы мгновенно подтяните овал", - говорит стилист.

Слишком темные волосы

Как объясняет колористка Фелиция Доссо, волосы цвета воронова крыла выглядят красиво только до определенного возраста, а после 50 они лишь подчеркивают все тонкие линии и морщины. "Выберите более светлый оттенок, который не будет привлекать слишком много внимания к коже", - советует Фелиция.

Также Доссо советует быть осторожнее с пепельными тонами - они могут сделать волосы тусклыми и серыми. "Свет лучше отражается от теплых оттенков, что в конечном итоге создает блеск", - объясняет колористка.

"Девчачьи" аксессуары

Неважно, сколько тебе лет - в любом возрасте можно надеть на голову повязку или собрать волосы в хвост. Однако после 50 стилисты по прическам советуют избегать ярких резинок для волос и цветных заколок. Вместо них лучше выбрать шикарные и дорогие аксессуары - например, шелковые платки или гребни из дерева или кости.

thevoicemag.ru