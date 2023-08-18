Как сделать идеальный френч за 5 секунд — без рисования и трафаретов

В соцсетях постоянно рождаются новые способы сделать красивый французский маникюр. На этот раз нейл-любители в восторге от штампа для ногтей - и аккуратной каймы, которую с его помощью можно сделать.

Штамп для ногтей - незаменимая вещь для художественного маникюра. С его помощью можно получить ногти мечты, с рисунками, надписями или геометрией любой сложности.

Ну а мы переходим к новому способу использования инструмента для стемпинга. Оказывается, с его помощью можно быстро сделать французский маникюр: без необходимости тратить усилия на кропотливую прорисовку каймы.

Благодаря пластичности и неспособности впитывать вещества нейл-штамп отлично заменяет кисти, трафареты и другие аксессуары для френча. Главное - не переборщить с нанесением лака на его поверхность, ведь он практически весь попадет на ноготь.

Для того, чтобы сделать французский маникюр при помощи штампа, сначала нужно немного зашлифовать поверхность инструмента, чтобы лучше зафиксировать положение лака.

Нанеси немного лака выбранного оттенка на штамп

Аккуратно коснись штампом кончика ногтя

Теперь усиль давление - и погрузи ноготь в мягкий штамп до желаемого места окончания каймы

Повтори то же самое с остальными ногтями, при необходимости обновляя слой лака на штампе

Главная сложность при создании такого френча - создание идентичной по ширине каймы на всех ногтях. Впрочем, неудачный вариант можно запросто стереть - и за считанные секунды всё повторить.

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