3 ошибки французского педикюра, из-за которых он странно смотрится на ногах

Несколько лет назад, с началом новой моды на французский маникюр, все вспомнили и о его "собрате" - французском педикюре. У многих была масса претензий к френчу на руках, ведь при некоторых ошибках в выполнении он выглядит пошло, неаккуратно и старомодно. В случае с ногами эти ошибки допускаются еще чаще. Оттого французский педикюр - хоть и популярный, но весьма спорный дизайн для ногтей.

Конечно, при должном старании и особой работе с деталями френч на ногах может получиться изящным и красивым. Именно поэтому так важно знать, какие нюансы могут испортить картину. Им нужно уделять куда больше внимания, чем это сделали авторы работ на фото ниже.

Ширина каймы

Слишком большая кайма портит как французский маникюр, так и педикюр. Даже если ногтевое ложе довольно просторное и широкое, под отрисовку каймы лучше оставлять небольшую часть кончиков ногтей.

Выразительность арки

Ногти на ногах могут иметь максимально ровную и квадратную форму. Но это не повод делать точно такую же кайму! Френч подразумевает мягкость и округлость линий. Это выглядит более естественно и гармонично, чем строгая геометрия.

Форма и длина ногтей

Будем предельно честны: французский педикюр вряд ли будет хорошо выглядеть на неправильной и ассиметричной форме ногтей: если, конечно, мастер не приложит максимум усилий, чтобы визуально выровнять ногтевую пластину. Если ногти на ногах слишком длинные или короткие, френч для них - тоже не самая удачная затея. Да и в целом, разве кому-то удобно носить такие длинные ногти на ногах? Согласись, это выглядит травмоопасно!

thevoicemag.ru