7 главных маникюрных трендов осени 2023

Маникюрные тренды сменяют друг друга с невероятной скоростью: новые микротренды появляются буквально каждую неделю, и предугадать, какой маникюр следующим получит звание самого модного, практически невозможно. Впрочем, есть крупных тенденций, которые точно останутся с нами на весь сезон - о главных трендах осеннего маникюра 2023 рассказываем ниже.

Готика

Так называемый gothcore не потерял своей популярности даже спустя полгода после выхода сериала "Уэнсдей". Конечно, среди модных трендов бал сейчас правит "тихая роскошь", а вот в сфере бьюти готика продолжает пользоваться популярностью. Если густые черные смоки и кроваво-красная помада - это не про вас, поддержать тенденцию можно при помощи маникюра. Здесь у вас есть широкий простор для фантазии: можно просто покрыть ногти черным лаком, можно поэкспериментировать с разными финишами (сочетать матовый и глянцевый), добавить нейл-арт и даже 3D-украшения - все зависит от ваших предпочтений. Главное, не бояться экспериментов.

No-nicure

Совершенно противоположная тенденция, набравшая популярность в последний месяц и явно не планирующая сдавать позиций. "Голые" ногти или no-nicure - дизайн, призванный максимально сохранить естественный вид ногтей. При этом, это совсем не значит, что вам придется отказаться от маникюра совсем. Наоборот, отсутствие яркого лака обязывает к тому, чтобы сами ногти, кутикула и кожа рук в целом выглядели безупречно. Ногти можно вообще поставить без покрытия, использовать прозрачную базу или полупрозрачный лак, подходящий по цвету к вашей ногтевой пластине - все зависит от того, на какой уровень естественности вы готовы. Подробнее о том, как развивался этот тренд, мы рассказывали здесь.

Микрофренч

Французский маникюр редко покидает модную арену, однако каждый сезон появляется конкретная его вариация, которая считается более трендовой, чем остальные. Этой осенью звание самого модного достанется микрофренчу. Как не сложно догадаться из названия, контрастный "кончик" у этого френча очень тонкий, а все из-за длины ногтей. Микрофренч не только аккуратно смотрится на руках, но и куда более комфортен в носке, чем классический вариант. Так что если вы искали что-то равно удобное и элегантное, этот вариант однозначно для вас.

Матовый финиш

Грядущей осенью нас ожидает возвращение матового финиша на модную арену. Он был популярен в середине 2010-х, а затем его вытеснили разнообразные сияющие втирки, "металлические" лаки и просто глянцевый топ. Так что если последние несколько лет вы скучали по матовому маникюру, осенью можно будет носить только его. Тем более, что матовый топ будет эффектно смотреться не только в однотонном покрытии, но и в различных дизайнах: от простой геометрии до замысловатого нейл-арта.

Цветы

Цветы? Осенью? А почему бы и нет! В осенне-зимних коллекциях модных Домов можно найти немело цветочных принтов, так что и маникюр мы будем носить под стать. Тем более, что среди осенней серости такой рисунок на ногтях однозначно поднимет настроение. Использовать цветы в дизайне можно по-разному: это может быть минималистичный маникюр с микроскопическими цветами на прозрачной базе, может быть сплошной цветочный принт или гиперреалистичное изображение вашего любимого цветка. Эксперименты на 100% приветствуются.

Металлические украшения

Популярность 3D-маникюра, где рельеф создавался при помощи специального геля, в 2023 году сошла на нет, однако совсем отказываться от объемных украшений мы не будем. Осенью на пике популярности окажется металлический декор, вроде цепей, колец и прочих необычных элементов. Конечно, базовым и универсальным такой маникюр не назовешь, однако он может стать отличным вариантом для особого выхода. Особенно, если похожие металлические элементы будут на вашей одежде.

Viva Magenta

Удивительным образом главный цвет года по версии Pantone не пользовался большой популярностью весной и летом, однако осенью решил все-таки напомнить о себе. Viva Magenta - оттенок, специально разработанный Институтом цвета с использованием искусственного интеллекта, представляет собой что-то между алым, бордовым и, собственно, маджентой. В целом, носить этот цвет можно и в качестве однотонного покрытия - он достаточно глубокий и необычный, но и в разнообразных дизайнах он будет смотреться ничуть не хуже. Отличный выбор для тех, кто привык носить красный маникюр, но хочет добавить в него новизну.

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