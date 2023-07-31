Как подчеркнуть загар при помощи макияжа?

Летом мы всегда хотим обзавестись красивым бронзовым загаром. Конечно, из соображений безопасности лучше не проводить много времени на солнце, но если вы все-таки загорели, загар важно правильно подчеркнуть. И сделать это можно при помощи макияжа. Ниже рассказываем о самых модных и простых способах это сделать.

№1 Макияж "латте"

Вы наверняка слышали о макияже "латте" - прямо сейчас он находится на пике популярности в TikTok. В его основе лежат кофейно-карамельные оттенки. Акцент в макияже "латте" необходимо сделать на глаза. Для этого вам понадобятся тени: можно использовать и матовые, и сатиновые, и жидкие, и сухие - главное, чтобы они были правильных оттенков. Тени стоит щедро нанести на верхнее веко, тщательно тушуя оттенки. Во внутренних уголках глаз цвет должен оказаться более светлым - там же можно добавить акцент хайлайтером. В остальном - минимум косметики: достаточно лишь немного подчеркнуть скулы и нанести прозрачный блеск на губы, предварительно обведя их коричневым карандашом.

№2 Макияж Golden Hour

Кажется, с термином Golden Hour (он же "золотой час") знакомы все: это те самые 60 минут перед полным закатом солнца, когда его свет становится очень мягким и теплым. Именно в это время получаются самые красивые фото, потому что кожа выглядит ровной и сияющей. Этот эффект можно воссоздать при помощи бронзирующих средств и хайлайтера. Количество бронзера регулируйте в зависимости от того, насколько вы уже успели загореть: на белоснежной коже избыток продукта будет смотреться совсем неестественно. Советуем использовать жидкую и твердую текстуру вместе - они позволят добиться лучшего эффекта. Финальным штрихом нанесите хайлайтер на выступающие части лица - нос и скулы. Он обязательно должен иметь теплый, в идеале - золотистый оттенок.

№3 Макияж "вишневая кола"

Подчеркнуть загар можно не только при помощи подходящих к нему бронзовых и коричневых оттенков, но и при помощи контрастных. Причем в этом случае лучше всего сделать акцент на губы. Для этого вам понадобится помада или блеск (в первом случае выбирайте не слишком плотный продукт с сатиновым или "влажным" финишем - матовая текстура все испортит). Это может быть глубокий вишневый оттенок или более розовый - все зависит от подтона кожи. Яркие губы эффектно оттенят загар и сделают его заметнее. Вам останется лишь слегка подчеркнуть скулы и нанести тушь на ресницы.

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