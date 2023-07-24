4 стрижки, которые позволят освежить образ, не расставаясь с длиной

Уже который сезон звание самой модной стрижки держится за бобом. Даже многие звездные модницы, которые годами ходили с длинными локонами, расстались с ними без сожаления. Однако их примеру готовы последовать не все. К счастью, среди актуальных стрижек нашлись и те, что позволят освежить образ, не расставаясь с длиной.

Стрижка "клеш"

Эта стрижка позволит придать объем волосам, не жертвуя длиной. Название "клеш" (альтернативный вариант - "стрижка-колокол") говорит само за себя: волосы от корней к кончикам должны приобретать дополнительный объем, чтобы общая масса волос расширялась сверху вниз. Нужного эффекта позволяет добиться каскад. Перепады длины в нем резкие, а "слои" - очень тонкие. Именно они позволяют сохранить объем по всей длине и "плотность" концов. Для большего эффекта к стрижке можно добавить челку-шторку - тоже каскадную и достаточно длинную. По бокам она должна практически незаметно переходить в общую массу волос - это придаст прическе дополнительный объем и воздушность.

Стрижка Ghost Layers

Ghost Layers буквально переводится на русский как "призрачные слои". Почему призрачные? Просто слоев в стрижке должно быть так много, а сами они - должны быть настолько тонкими, что глаз не будет различать каскад. Получается воздушная, объемная стрижка, придающая волосам дополнительный объем, однако на привычный каскад с резким перепадом длин она совсем не похожа. Эту стрижку можно практически не укладывать: конечно, фен и круглая щетка сделают ее еще эффектнее, но если вы захотите высушить волосы естественным путем, результат все равно вас порадует.

Стрижка с "эффектом здоровых волос"

Проблема всех, кто отращивает волосы с трудом расстается с каждым их сантиметром, - секущиеся концы. Эта стрижка призвана полностью вас от них избавить. Не нужно отрезать большую часть длины - просто смело расставайтесь с безжизненной частью волос. В результате получится стильная каскадная стрижка, а волосы будут выглядеть сильными и здоровыми. Кстати, такую стрижку просто обожают француженки, а они, как известно, настоящие эксперты в вопросах стиля.

Стрижка-бабочка

Еще одна стрижка, которую обожают француженки, - "бабочка". Она тожн каскадная, но если все перечисленные выше стрижки стремятся к мягким переходам, в случае с "бабочкой" все наоборот. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне подбородка, следующий - на середине плеча. Переходы должны быть резкими и заметными. Густым и тяжелым волосам такая стрижка придаст легкости, а тонким - объема. Приятный бонус - отсутсвие необходимости делать укладку. Впрочем, если такое желание все-таки возникнет, простор для творчества будет огромным.

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