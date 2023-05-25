Маникюр на длинные ногти: 12 идей летнего дизайна

Пуская длинные ногти сильно проигрывают по удобству в носке коротким, многие девушки все равно не готовы от них отказываться. Такая длина, особенно с правильно подобранной формой, визуально удлиняет пальцы и делает руки более изящными. Кроме того, длинные ногти дают большой простор для творчества, ведь вариантов дизайна на них можно выполнить куда больше. Специально для поклонников длинных ногтей мы собрали 12 идей классного летнего дизайна, которые стоит примерить в этом сезоне.

Для начала стоит определиться с формой. Если не считать экстравагантных вариантов, вроде ногтей-стилетов, есть всего три опции - миндаль, овал и квадрат. Первые два красиво удлиняют пальцы, делают из визуально более утонченными, а квадрат идеально подойдет любителям стиля Y2K и эстетики нулевых. Одним из лучших решений для длинных ногтей остается френч. И если классическая версия из нулевых морально устарела, то варианты с цветными "кончиками" и разнообразными рисунками сейчас находятся на пике популярности. Попробуйте сочетать сразу несколько цветов - по одному на каждый палец, поэкспериментируйте с двойным или перевернутым френчем, добавьте глиттер, абстрактные линии и даже объемный дизайн. Впрочем, френч - это далеко не единственный вариант. Нейл-арт вполне может занимать все пространство ногтя. Если вас сложно определиться с дизайном, можно придумать отдельный для каждого ногтя. Тем более, что такой микс - один из главных нейл-трендов этого сезона. Кстати, исчерпывающий гид по модным дизайнам маникюра на лето вы можете найти здесь. А самые модные варианты дизайна, которые отлично смотрятся на длинных ногтях, ждут вас в галерее ниже.

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