Летний педикюр: актуальные тренды 2023

Самым популярным вариантом по-прежнему остается однотонное покрытие: какой бы цвет вы ни выбрали, такой педикюр всегда будет смотреться актуально.Этим летом на пике популярности все оттенки синего, желтого, зеленого и розового. Помните маникюрный тренд с разным цветом для каждого ногтя - он отлично применим и в педикюре: можно выбрать несколько оттенков одного цвета или абсолютно контрастные цвета.

Френч

Отличное решение для летнего педикюра - френч. Он может быть классический с белыми "кончиками", хотя летом мы бы все же рекомендовали отдать предпочтение цветному. Все те же модные оттенки синего, жёлтого, зеленого и розового будут прекрасно смотреться во французском педикюре. Можно дополнить дизайн микро нейл-артом, чтобы педикюр получился по-настоящему уникальным.

С рисунками

Да, рисовать цветочки, сердечки и смайлики можно не только на ногтях рук, но и ног. Конечно, главным пространством для творчества станет большой палец - на других попросту может не хватить места. Это могут быть инфантильные, будто нарисованные ребенком картинки, а может - настоящая живопись. Правда для этого вам понадобится профессиональный мастер и пара часов свободного времени, но результат этого определенно стоит.

Барбикор

Сейчас в преддверии премьеры фильма Гретты Гервиг "Барби", которая состоится уже через пару месяцев, барбикор снова на пике популярности. И если розовых вещей в вашем гардеробе немного, самый простой способ поддержать тренд - сделать педикюр в этом стиле. Однотонное покрытие, френч, рисунки и даже объемные дизайны - все, чего вам только захочется. Главное в таком педикюре - розовый цвет.

Нюд

Впрочем, если ни розовый, ни синий, ни, тем более, с рисунками педикюр вам не по вкусу - обратите внимание на нюдовую палитру. Ногти с таким покрытием будут смотреться очень натурально, но при этом куда ухоженнее и аккуратнее, чем совсем без него. Нюд может быть разным, однако мы бы советовали выбирать оттенок, максимально приближенный по цвету к вашим натуральным ногтям.

thesymbol.ru