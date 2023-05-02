Какие свадебные прически актуальны в 2023

Выбор свадебного образа - процесс едва ли не более волнительный, чем само торжество, ведь в этот день идеально должно быть абсолютно все. Главным элементом образа невесты остается платье, однако его важно дополнить правильной обувью, аксессуарами и, разумеется, прической. Рассказываем, какие варианты свадебных причесок и укладок актуальны в 2023 году.

Времена, когда невесты выходили замуж со сложной конструкцией, залитой литрами лака, на голове, окончательно подошли к концу. На протяжении последней пары сезонов на пике популярности среди свадебных трендов - минимализм и отказ от стереотипов. Точно так же, как вы можете выбрать для торжества платье розового или даже черного цвета, прическа тоже может быть совсем не "свадебной" в традиционном понимании этого слова. Многие невесты ограничиваются легкими локонами или вовсе делают прическу-"мальвинку" оставляя основную длину без явной укладки. Главное, чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими - иначе образ рисует получиться неопрятным.

И все же самая популярная прическа среди невест - низкий пучок. Его, например, выбрала и самая обсуждаемая невеста последней недели - София Ричи. Эта прическа совершенно универсальна, подходит всем формам лица и типам волос, а также дает большой простор для творчества. Можно гладко зачесать волосы назад, на прямой или косой пробор, оставить объем у корней и даже выпустить пару небрежных прядей у лица. Пучок будет отлично смотреться и с традиционной фатой, и с заколками, и с ободком, и даже цветочным венком - все зависит от вашего образа. Впрочем, если вы вообще не хотите украшать свою прическу аксессуарами - без них она тоже будет выглядеть очень элегантно. Да и о сохранности прически можно будет не беспокоиться весь день - пучок будет отлично держаться и не потеряет вид.

Впрочем, ничего не мешает вам проявить фантазию. Невестам с густыми длинными волосами однозначно стоит присмотреться к высокому хвосту. Его точно также можно будет дополнить и фатой, и любым другим украшением, которое придется вам по вкусу. Ведь, в конце концов, главный критерий идеальной свадебной прически - она должна нравиться невесте.

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