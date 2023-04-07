«Цикличный» маникюр — тренд для тех, кто хочет здоровые и красивые ногти

Выбирая покрытие для ногтей, мы чаще отдаем предпочтение большей долговечности. Именно поэтому в салонах красоты гелевые и акриловые лаки пользуются куда большей популярностью, чем обычные: они идеально выглядят на ногте, выравнивают его рельеф, если это необходимо, и держатся несколько недель, не теряя привлекательного вида. Нас радует красивый маникюр, и мы совсем не думаем о том, как под слоем гель-лака чувствуют себя наши ногти. А чувствуют они себя не самым лучшим образом. Основная функция ногтевой пластины в нашем организме - все же защитная, а не декоративная, и постоянное нанесение гель-лака может истончить ее и ослабить защитный слой. Именно поэтому иногда важно делать перерыв и давать ногтям время на отдых и восстановление. А правильно распланировать эту рутину поможет принцип "цикличного" маникюра.

Вы могли слышать про цикличный уход за кожей, который был популярен в TikTok в середине прошлого года. Его принцип заключается в чередовании активных ингредиентов и увлажнения по циклам. Цикличный маникюр работает примерно также, только здесь уход чередуется с ношением покрытия. Перерыв восстановление ногтей рекомендуется делать в течение 10 дней каждые два месяца. В течение этих 10 дней необходимо отказаться от покрытия и перейти к активному использованию уходовых средств. Кремы и масла и даже маски для ногтей - все это поможет быстрее восстановить защитный кератиновый слой на поверхности ногтя и сделать его более крепким и здоровым. Также не забывайте про увлажнение и питание кутикулы - ей уход также важен, как и самой ногтевой пластине. А по истечении этих 10 дней интенсивного ухода можно снова записываться в любимый салон и делать маникюр с гелевым покрытием - даже такой небольшой перерыв значительно улучшит состояние ногтей.

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