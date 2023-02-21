21 февраля 2023

21 февраля 2023 11:11

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь» - ФОТО

Разбираем образ самой красивой турчанки. Какие средства использует ее визажист и как ему удалось создать неповторимый образ Эды Ильдиз?

На днях Ханде Эрчел оказалась самой популярной турецкой актрисой среди мировых знаменитостей по версии кинопортала IMDb. И несмотря на то, что сериал "Постучись в мою дверь" уже завершился, образы Ханде Эрчел остаются одними из самых цитируемых в социальных сетях.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

Известно, что чувственный бьюти-образ Ханде разрабатывал турецкий визажист Али Риза Оздемир. Именно он виртуозно использовал бесподобные природные данные актрисы (большие глаза с длинными ресницами, роскошные густые волосы, ямочки на щеках и пухлые губы), чтобы "создать" неповторимую Эду Ильдиз.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

В своих социальных сетях Али рассказывает, что обычно использует в работе с Ханде несколько главных бьюти-продуктов. Несмотря на то, что в сериале бьюти-образы Эды Ильдиз (Ханде Эрчел) довольно "натуральные", мы нашли 5 главных правил ее макияжа и лучшие средства для создания.

1. Идеальный тон

В первую очередь визажист выравнивает тон лица Ханде. Ее героиня Эда Ильдиз проживает в Стамбуле, на берегу Босфора. А значит, круглый год имеет легкий бронзовый загар. Визажист наносит тональное средство, а затем фиксирует его пудрой с сиянием.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

Средство Velveteen Blush And Shimmer Duet имеет в своем составе смягчающее и защищающее кожу лица масло миндаля. Невесомое и естественное покрытие обеспечивает уникальная формула с микропигментами. Использовать румяна можно индивидуально, нанося темный оттенок на скулы. 

2. Базовые тени с бронзовым оттенком

В сериале "Постучись в мою дверь" героиня Ханде Эрчел практически всегда носит один и тот же макияж. Что касается глаз, то на них всегда нанесены базовые коричневые тени с бронзовым оттенком.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

3. Черные стрелки

Для того, чтобы выделить красивые карие глаза актрисы, Али использует черную подводку и карандаш для прокрашивания межресничного пространства. Эффект "кошачьих" глаз, как у Эды Ильдиз, достигается с помощью стрелок вдоль верхнего века, которые он загибает к виску.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

Ультратонкий аппликатор толщиной̆ всего 0,4 мм создает идеальную, ровную, четкую линию. Технология пигментов на основе чернил обеспечивает супернасыщенный̆ цвет. Герметичный̆ колпачок предотвращает высыхание.

4. Карандаш для губ + помада в тон

Красотка Эда Ильдиз покоряет зрителей с первых минут своими чувственными губами. Али Риза Оздемир подчеркивает их природную красоту с помощью карандаша с теплым карамельным оттенком.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

Кстати, для образов вне сериала Ханде просит Али делать ей более натуральные мейкапы с эффектом свежей розы. Обычно он использует карандаш холодного пурпурного оттенка, а на всю поверхность губ наносит помаду с легким блеском. Контраст карандаша и помады визуально придает объема и сексуальности.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

5. Карандаш для бровей + фиксирующий гель

Брови Эды Ильдиз в "Постучись в мою дверь" - широкие, выразительные и ухоженные - заслуживают отдельного внимания. Стилист Али Оздемир прорабатывает их черным карандашом, а затем поднимает вверх с помощью фиксирующего геля. Кстати, обладательницам густых бровей визажист рекомендует "проредить" каждую бровь. Тогда они смотрятся ухоженными, как у Ханде.

Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из

elle.ru


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