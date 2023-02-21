Турецкая красота: 5 правил макияжа Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь» - ФОТО

Разбираем образ самой красивой турчанки. Какие средства использует ее визажист и как ему удалось создать неповторимый образ Эды Ильдиз?

На днях Ханде Эрчел оказалась самой популярной турецкой актрисой среди мировых знаменитостей по версии кинопортала IMDb. И несмотря на то, что сериал "Постучись в мою дверь" уже завершился, образы Ханде Эрчел остаются одними из самых цитируемых в социальных сетях.

Известно, что чувственный бьюти-образ Ханде разрабатывал турецкий визажист Али Риза Оздемир. Именно он виртуозно использовал бесподобные природные данные актрисы (большие глаза с длинными ресницами, роскошные густые волосы, ямочки на щеках и пухлые губы), чтобы "создать" неповторимую Эду Ильдиз.

В своих социальных сетях Али рассказывает, что обычно использует в работе с Ханде несколько главных бьюти-продуктов. Несмотря на то, что в сериале бьюти-образы Эды Ильдиз (Ханде Эрчел) довольно "натуральные", мы нашли 5 главных правил ее макияжа и лучшие средства для создания.

1. Идеальный тон

В первую очередь визажист выравнивает тон лица Ханде. Ее героиня Эда Ильдиз проживает в Стамбуле, на берегу Босфора. А значит, круглый год имеет легкий бронзовый загар. Визажист наносит тональное средство, а затем фиксирует его пудрой с сиянием.

Средство Velveteen Blush And Shimmer Duet имеет в своем составе смягчающее и защищающее кожу лица масло миндаля. Невесомое и естественное покрытие обеспечивает уникальная формула с микропигментами. Использовать румяна можно индивидуально, нанося темный оттенок на скулы.

2. Базовые тени с бронзовым оттенком

В сериале "Постучись в мою дверь" героиня Ханде Эрчел практически всегда носит один и тот же макияж. Что касается глаз, то на них всегда нанесены базовые коричневые тени с бронзовым оттенком.

3. Черные стрелки

Для того, чтобы выделить красивые карие глаза актрисы, Али использует черную подводку и карандаш для прокрашивания межресничного пространства. Эффект "кошачьих" глаз, как у Эды Ильдиз, достигается с помощью стрелок вдоль верхнего века, которые он загибает к виску.

Ультратонкий аппликатор толщиной̆ всего 0,4 мм создает идеальную, ровную, четкую линию. Технология пигментов на основе чернил обеспечивает супернасыщенный̆ цвет. Герметичный̆ колпачок предотвращает высыхание.

4. Карандаш для губ + помада в тон

Красотка Эда Ильдиз покоряет зрителей с первых минут своими чувственными губами. Али Риза Оздемир подчеркивает их природную красоту с помощью карандаша с теплым карамельным оттенком.

Кстати, для образов вне сериала Ханде просит Али делать ей более натуральные мейкапы с эффектом свежей розы. Обычно он использует карандаш холодного пурпурного оттенка, а на всю поверхность губ наносит помаду с легким блеском. Контраст карандаша и помады визуально придает объема и сексуальности.

5. Карандаш для бровей + фиксирующий гель

Брови Эды Ильдиз в "Постучись в мою дверь" - широкие, выразительные и ухоженные - заслуживают отдельного внимания. Стилист Али Оздемир прорабатывает их черным карандашом, а затем поднимает вверх с помощью фиксирующего геля. Кстати, обладательницам густых бровей визажист рекомендует "проредить" каждую бровь. Тогда они смотрятся ухоженными, как у Ханде.

elle.ru