Особенности свиданий разных стран мира

Кто бы мог подумать, что места, темы и сценарии свиданий могут отличаться друг от друга. Читайте об особенностях, присущих первой романтической встрече в разных странах.

Англия

Как известно, Англия - очень чопорная страна, в которой строго чтят традиции. Поэтому соблюдение правил первого свидания здесь обязательно. Первая встреча назначается исключительно посреди недели. Вечер пятницы в Англии принято проводить с друзьями, так что, если вы окажитесь в Туманном Альбионе и вас пригласят на свидание в пятницу, знайте, у вашего избранника, скорее всего, нету друзей.

Стандартное место для проведения романтических встреч - паб. Только на первом свидании парень платит за девушку по счету. Во время последующих встреч вы будете обязаны делить сумму пополам. Вопрос секса на первом свидании даже не обсуждается, чопорные англичане выжидают время и узнают свою партнершу поближе.

Австралия

Как и везде, в Австралии принято мужчине приглашать женщину на свидание. Но местные жители не привыкли щедро одаривать своих избранниц во время первой встречи. То есть вы не услышите комплименты о вашей красоте, вас не поведут в самый дорогой ресторан, да и подарки австралийцы дарят крайне редко. Но женщины уже привыкли к такому повороту событий и, зачастую, принимают это как должное.

Германия

В этой стране девушки первые проявляют инициативу и приглашают парней на свидание. Как известно, Германия выступает за равноправие полов, поэтому мужчины не испытывают никаких предрассудков из-за этого. Девушка сама решает, где хочет провести время с избранником и закончится ли свидание сексом.

Самые популярные места, куда чаще всего ходят парами, - это рестораны или пабы. Если девушка очень понравилась парню, значит он обязан пригласить ее в кино. Таким образом подается знак о серьезности его намерений.

Испания

Испанские девушки отличаются от остальных своей вспыльчивостью и темпераментом. Поэтому они терпеть не могут, когда им дарят цветы, хотя бы минимально ухаживают за ними и пытаются оплатить ужин. Мужчины здесь не строят стратегических планов, все равно ничего из этого не выйдет.

В Испании существуют невербальные знаки, которые нужно уметь трактовать. Если парень приглашает вас на обед - вы ему симпатичны, если на ужин - у него очень серьезные намерения, а если пропустить пару коктейлей - он хочет с вами близости.

Новая Зеландия

Здесь приглашением на свидание считается качественный секс. Новозеландские девушки являются лидерами по количеству беспорядочных связей. У каждой второй девушки до 30 лет уже было около 20 половых партнеров. В Новой Зеландии принято считать, что если мужчина был хорош в постели, то с ним можно встретиться еще раз.

Китай

Китайские мужчины очень галантны и готовы вкладывать в свою избранницу неограниченное количество денег, времени и своего внимания. Обычно на первое свидание они приходят не одни, а с другом. При этом точно заплатят за свою избранницу и поинтересуются, где провести второе свидание.

Секс на первом свидании случается крайне редко, ведь китайские мужчины убеждены, что прежде чем совершить такой серьезный шаг, нужно хорошенько присмотреться к девушке. Самые популярные места для встречи - это шумные вечеринки, бары или фестивали.

Франция

Романтический дух Франции подтверждается сценариями их первых свиданий. Зачастую, мужчина приглашает свою избранницу не на ужин, а на обед или ранний завтрак, что само собой уже необычно и захватывающе. Если мужчина оплачивает счет за двоих - это прямой сигнал, что девушка ему не безразлична. А вот секс на первом свидании - это редкое явление у французов.

США

В Штатах свобода пробралась во все сферы жизни американцев. Таким образом, секс на первом свидании - привычное для них дело. Конечно, для начала нужно сходить в кино или кафе, но никто не планирует медлить с близостью. Также здесь принято ходить на свидания большими компаниями, как бы это парадоксально ни звучало. Американцы привыкли быть открытыми и свободными. В этой стране мужчины не провожают своих дам домой, максимум на что они согласны - это дать денег на такси.

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