Каким мужчинам нельзя доверять? - ФОТО

Заканчивая травматические, мучительные отношения мы часто задаем себе вопрос: "Куда я смотрела?! И как только не увидела этого раньше?!" Розовые очки влюбленности мешают разглядеть истинную и не всегда приятную сторону человека. И где гарантия, что вы не повторите эту ошибку вновь?

Представляем список "тревожных сигналов" в поведении мужчины, которые могут настораживать:

ОН ОБМАНЫВАЕТ В МЕЛОЧАХ

Он говорит вам, что у него "кошмар, как много работы", когда в действительности пошел на ужин с друзьями. Он клянется, что потратил небольшую сумму на обвес автомобиля, а вы находите чек на крупную сумму. Да-да, вся эта ложь ничтожная и скорее подходит под определение "акт самообороны" в попытке избежать домашних разборок и длинных объяснений. Такой обман может показаться даже безобидным, особенно, если за ним следует страстное раскаяние. Но задумайтесь, если вы не можете доверять человеку в мелочах, что говорить о серьезных вопросах?

ОН ПОСТОЯННО ОПРАВДЫВАЕТСЯ

Самый простой способ вычислить лжеца - понаблюдать за тем, как часто человек начинает оправдываться, когда его об этом не просят. Когда вы делаете все правильно и по совести, вам даже не придет в голову, что кто-то может заподозрить неладное. Но люди, которые обманывают, моментально ударяются в детали и подробности, чтобы прикрыть спину.

ОН ЧЕРЕСЧУР ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ

"Судишь других по тому, как живешь сам" - популярная европейская присказка поможет понять, обманывает ли вас партнер. Безусловно, это не абсолютная истина. Немало людей стали подозрительными и ревнивыми потому, что были обмануты и разочарованы в предыдущих отношениях. Но, как правило, если ваш партнер постоянно демонстрирует недоверие в ваш адрес, это может быть весомой причиной для того, чтобы задуматься - возможно, у него самого рыльце в пушку?

ОН ДЕЛАЕТ ИЗ ВАС СУМАСШЕДШУЮ

Есть огромное количество частных примеров, когда партнер упрекает женщину в том, что она "сумасшедшая ревнивица", постоянно к нему придирается и разрушает отношения своей подозрительностью. Когда сам и правда наставляет ей рога! Доверять своей интуиции совсем неплохо. Не нужно превращаться в отпетую скандалистку, но если вы чувствуете неладное, попробуйте взглянуть на отношения здравым критическим взглядом. Можно спросить честное мнение друзей или родителей (и не сердиться на них потом!), иногда они замечают такие качества в человеке, которые ваша любовь мешает разглядеть. Ведь близкие хотят для вас лучшего, ратуют за ваше счастье и поэтому часто предпочитают первыми не вмешиваться в отношения, даже если замечают неладное.

ОТСУТСТВИЕ САМОКОНТРОЛЯ

В психологии нет аксиом, но отсутствие самоконтроля в мелочах может служить предупреждением к более опасному поведению. Безусловно, тот факт, что мужчина не может бросить курить или завязать со сладким не является "диагнозом" и автоматическим признанием в многочисленных изменах. Но, если вам кажется, что отсутствие самоконтроля является постоянной проблемой партнера - нет никакой гарантии, что он не потеряет его в других, более интимных аспектах жизни.

Х. Зейналова

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