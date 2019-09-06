5 уроков, которые нужно усвоить для прочных отношений

Вот 5 вещей, которые узнают партнеры, став частью здоровых и успешных отношений.

Взаимное доверие

Доверие является основой всех отношений, особенно романтических, а именно взаимное доверие, которое мы испытываем по отношению к другому человеку. Доверие, порождаемое истинной любовью.

Самые прочные отношения строятся на глубоком доверии, служащем надежной системой поддержки, в которой нуждается каждый из партнеров, чтобы иметь возможность говорить открыто и честно.

Если ваши отношения испытывают недостаток доверия, стоит спросить себя: как вы собираетесь продолжать жить с тем, кому не можете доверять?

Обоюдная мотивация к развитию и переменам

Находясь в здоровых отношениях, обе их стороны побуждают друг друга к росту и переменам. У каждого человека есть право познавать себя, учиться и становиться лучше как личности. Партнер должен помогать вам в этом, поддерживая ваши мечты, а не пытаясь препятствовать их реализации.

Более того, вы тоже должны поддерживать партнера в ответ. Необходимо вдохновлять друг друга исследовать и познавать что-то новое, а также учиться на полученном опыте, позволяющем продолжать развиваться.

Таким образом можно избежать погружения в скучную рутину отношений и поддерживать пламя любви, чтобы каждый из партнеров чувствовал себя в эмоциональной безопасности.

Неизбежность конфликтов

Наслаждаясь здоровыми отношениями на всех уровнях, нет ничего плохого в том, что порой возникают разногласия.

Недопонимание в отношениях - это абсолютно нормальное явление. Но важно подумать перед тем, как сказать то, что первым пришло в голову. Мы склонны интерпретировать сказанное другими сквозь призму собственных фильтров, а уже затем осознать истинный смысл услышанного.

Бывают случаи, когда для того, чтобы осознать свою ошибку и исправить ее, требуется смирение. Если вы постоянно указываете партнеру на допущенные им когда-то ошибки, то лишь вредите отношениям, усугубляя проблемы в общении.

Очень часто то, что мы говорим, воспринимается другими неправильно, вызывая чувство разочарования. Но не стоит переживать! Сделайте глубокий вдох, возьмите перерыв и вспомните, что ваша вторая половинка всегда будет воспринимать жизнь по-своему, даже если отличия между вами минимальны.

Вы признаете свои слабости

Влюбляясь и вступая в отношения, мы смотрим на своего партнера как на супергероя. Но давайте будем реалистами - он таковым не является, и это вполне нормально.

Очень хорошо уметь быть честными с собой, любить себя и партнера без условий и не позволять мелким ошибкам отвлекать вас от того, что действительно важно в отношениях.

Обоюдная искренность относительно своих недостатков является отличным началом для стабильных и серьезных отношений. Такая честность позволяет обоим партнерам лучше понять, что их раздражает, помогает им стать лучше и понять, какие сферы их жизни требуют особого внимания. Все это способствует укреплению связи между ними.

Демонстрация чувств

Худшее, что мы можем сделать для того, чтобы помешать установлению здоровых и прочных отношений, это начать играть с эмоциями. Что это означает на практике? Это значит, что ваш партнер должен всегда чувствовать вашу любовь, желание и уважение. Демонстрируя все это как можно чаще, вы тем самым эмоционально вознаграждаете друг друга.

Хотя порой вы можете расстроить свою вторую половинку, а она - вас, не забывайте, что вы любите друг друга. Очень важно знать о чувствах друг друга, чтобы вы могли вовремя снять напряжение и преодолеть недопонимание. Постарайтесь выражать свои чувства так, чтобы они были понятны партнеру.

Н. Гасымова

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