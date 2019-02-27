10 качеств идеальной женщины - ФОТО

Lady.Day.Az представляет 10 качеств женщины, которую мужчины боготворят.

Она независима

Ей необязательно зарабатывать кучу денег и ездить на "Феррари", чтобы быть самодостаточной и независимой. То, что делает ее поистине ценной - это эмоциональная независимость.

Если женщина пребывает в созависимых отношениях, если зависима психологически от своего партнера, такие отношения изначально обречены на провал. И, естественно, даже в тот короткий промежуток времени, что вы будете вместе, ни один из партнеров не будет чувствовать себя по-настоящему счастливым.

Ей хорошо "в своей коже"

Если женщина искренне чувствует себя уверенной, и это дается ей естественно, независимо от того, как она выглядит, во что одета, окружающие даже не замечают изъянов, которые есть у нее, как и у всех людей.

Все, что видят окружающие - это уверенность, которую она излучает, и невероятную позитивную энергию.

Она чувствует себя комфортно наедине с собой

Она встречается с вами не потому, что панически боится оставаться одна и нуждается в ком-то рядом.

Неуверенные в себе женщины не чувствуют себя в безопасности и часто жутко боятся одиночества. Но ваша девушка не похожа на них, она - совершенно другая. Потому что единственная причина, по которой она встречается с вами - это любовь.

Она с уважением относится к вашему личному пространству

Она не будет маниакально названивать вам каждые 10 минут, когда вы пьете пиво с приятелями после работы. Она понимает, что друзья - это часть вашей жизни.

Такая женщина относится с уважением к вашим интересам и окружению.

У нее есть собственное мнение

Эта прекрасная девушка никогда не боится высказать собственное мнение, потому что ее личность зрелая и самодостаточная. Она считает абсолютно нормальным тот факт, что у каждого человека свой взгляд на ситуации и вещи.

Естественно, что у вас очень много общего и совпадают взгляды по основным вопросам (в конце концов, по этой причине вы и вместе). Но это не означает (и не должно), что она согласна буквально с каждым вашим словом. Она смело и спокойно скажет вам, когда думает иначе.

Она никогда не унижает вас

Конечно, вы всего-навсего человек, а потому - не лишены недостатков. Но ваша девушка не фокусируется исключительно на ваших плохих чертах. Она обращает внимание в первую очередь на ваши сильные стороны, никогда не вычитывает и не упрекает за ваши слабости.

Эта женщина помогает вам чувствовать себя значимым, вдохновляет стать лучше и достигнуть большего.

Она дружелюбна и коммуникабельна

Если она уверена в себе (не путать с высокомерием), то у нее очень хорошо развиты коммуникативные навыки. Она уважительно будет общаться и с начальником, и с уборщицей. Вот почему вы ни капельки не переживаете, понравится ли она вашим родителям - они оценят и будут восхищены ее манерой общения.

Точно также ваши друзья будут без ума от вашей девушки, потому что с ней всегда приятно поболтать, можно подурачиться, а можно поговорить о серьезных вещах. Одним словом, с ней всегда здорово и приятно проводить время.

Она уважает вас

Такая женщина знает себе цену, и никогда не станет встречаться с мужчиной, который не ценит ее. Или того хуже - унижает или обижает. Если она выбрала именно вас, если встречается именно с вами, это значит, что она уважает вас таким, каким вы есть.

Уважение - это один из самых важных столпов, на которых строятся здоровые и счастливые отношения. И, в частности, она уважает вас за то, что вы точно так же относитесь к ней.

Она поддерживает вас

Вы без страха быть высмеянным рассказываете ей о своих планах и устремлениях, и она целиком и полностью поддерживает все начинания, какими бы неоднозначными они ни были.

Она не пытается контролировать или засыпать вас советами. Эта девушка искренне верит в ваш потенциал и морально поддерживает вас. Собственно, ведь именно это вам и нужно.

Она радуется всем вашим успехам и достижениям, даже самым незначительным. Одновременно она умеет поддержать и успокоить, когда наступают не лучшие времена.

У нее есть свои увлечения, и она точно знает, чего хочет

Такая девушка - самодостаточная личность, у нее есть свои интересы и увлечения. Она ставит перед собой определенные цели и стремится их достигнуть. Саморазвитие для нее - не красивое слово из глянцевого журнала, а стиль жизни.

Вот почему она открыта ко всему новому, постоянно работает над собой, стараясь стать лучше, взлететь выше!

Н. Гасымова

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