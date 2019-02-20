Свадьбы не будет - Леди Гага рассталась с женихом - ФОТО

В октябре прошлого года Леди Гага и ее жених Кристиан Карино (ранее он был агентом певицы) поделились радостной новостью: они помолвлены и планируют свадьбу. В январе пара появилась на церемонии награждения SAG вместе: они охотно позировали фотографам, а Леди Гага демонстрировала крупное помолвочное кольцо.

Как сообщает Lady.Day.Az, слухи о том, что пара рассталась, появились после церемонии "Грэмми", прошедшей неделю назад. Леди Гагу наградили за песню Shallow, которую она написала специально для своей последней работы - фильма "Звезда родилась". В благодарственной речи певица не упомянула Кристиана, а внимательные поклонники заметили - Леди Гага появилась без кольца. Самого Карино на церемонии также не было.

Уже позже стало известно: Леди Гага и Кристиан отписались друг от друга в социальных сетях. А вчера вечером агент певицы официально подтвердил информацию иностранным СМИ: пара действительно больше не вместе, свадьбы не будет.

Н. Гасымова

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