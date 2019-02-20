20 февраля 2019

отправить статью
Свадьбы не будет - Леди Гага рассталась с женихом <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

13:55

  • 86
Свадьбы не будет - Леди Гага рассталась с женихом - ФОТО
Какой мужчина тебе подходит по знаку Зодиака? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

13:15

  • 189
Какой мужчина тебе подходит по знаку Зодиака? - ФОТО
Главные тренды наступающей весны <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:10

  • 354
Главные тренды наступающей весны - ФОТО

20 февраля 2019 13:55

Свадьбы не будет - Леди Гага рассталась с женихом - ФОТО

В октябре прошлого года Леди Гага и ее жених Кристиан Карино (ранее он был агентом певицы) поделились радостной новостью: они помолвлены и планируют свадьбу. В январе пара появилась на церемонии награждения SAG вместе: они охотно позировали фотографам, а Леди Гага демонстрировала крупное помолвочное кольцо.

Как сообщает Lady.Day.Az, слухи о том, что пара рассталась, появились после церемонии "Грэмми", прошедшей неделю назад. Леди Гагу наградили за песню Shallow, которую она написала специально для своей последней работы - фильма "Звезда родилась". В благодарственной речи певица не упомянула Кристиана, а внимательные поклонники заметили - Леди Гага появилась без кольца. Самого Карино на церемонии также не было.

Уже позже стало известно: Леди Гага и Кристиан отписались друг от друга в социальных сетях. А вчера вечером агент певицы официально подтвердил информацию иностранным СМИ: пара действительно больше не вместе, свадьбы не будет.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 87

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

13:15

  • 189
Какой мужчина тебе подходит по знаку Зодиака? - ФОТО

Отношения

18 февраля 12:50

  • 1 033
Как манипулировать мужчинами по знаку Зодиака?

Отношения

15 февраля 11:25

  • 1 225
Егор Крид и Селена Гомес вместе? - ФОТО